EBA TV ilkokul, ortaokul, lise ders saatleri öğrenci ve velilerin araştırdığı konulardan birisi. Uzaktan eğitim ders programı yoğun şekilde araştırılıyor. 23 Mart itibariyle Türkiye'de uzaktan eğitim dönemi başlayacak. EBA girişi için birçok seçenek bulunuyor. https://giris.eba.gov.tr/EBA_GIRIS/giris.jsp adresi üzerinde E devlet, Mebbis/ E okul Bilgileri ile, Öğrenci Bilgileri ile, Açık Öğretim Bilgileri ile, EBAKOD ile ya da Yurtdışından da giriş yapabileceksiniz. Peki, EBA TV ders saatleri nasıl? Uzaktan eğitim ders programına saat saat haberimizden ulaşabilir ve hangi öğrencinin hangi saatte televizyon başında olması gerektiğini öğrenebilirsiniz. İşte, MEB uzaktan eğitim ders programı!