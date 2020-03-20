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ile giriş: ilkokul, ortaokul, lise ders saatleri nedir?

nasıl olacak sorusu gündeme oturdu. Milyonlarca öğrenci, öğretmen ve veli tarafından eba.gov.tr EBA giriş araştırılıyor. tarafından açıklandı. EBA ilkokul, ortaokul, lise ders saatleri öğrenciler ve veliler tarafından yoğun şekilde araştırılıyor. Pandemi haline gelen koronavirüs nedeniyle eğitim öğretim hayatında da sıkı şekilde tedbirler alınıyor. Okulların tatil edilmesi kararının ardından 'tan itibaren uzaktan eğitim devreye girecek. Uzaktan eğitimin nasıl yapılacağının detayları da belli oldu. Toplam 6 kanaldan yayınlanacak EBA TV üzerinden dersler işlenmeye devam edecek. Her bir dersin süresi ise 20 dakika olacak. Uzaktan eğitim ders programı belli oldu. İşte, EBA TV ilkokul, ortaokul, lise ders saatleri…

  • Eğitim
  • 20.03.2020 13:17
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  • Son Güncelleme: 21.03.2020 02:07
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EBA TV ilkokul, ortaokul, lise ders saatleri nedir?

EBA TV ilkokul, ortaokul, lise ders saatleri öğrenci ve velilerin araştırdığı konulardan birisi. Uzaktan eğitim ders programı yoğun şekilde araştırılıyor. 23 Mart itibariyle Türkiye'de uzaktan eğitim dönemi başlayacak. EBA girişi için birçok seçenek bulunuyor. https://giris.eba.gov.tr/EBA_GIRIS/giris.jsp adresi üzerinde E devlet, Mebbis/ E okul Bilgileri ile, Öğrenci Bilgileri ile, Açık Öğretim Bilgileri ile, EBAKOD ile ya da Yurtdışından da giriş yapabileceksiniz. Peki, EBA TV ders saatleri nasıl? Uzaktan eğitim ders programına saat saat haberimizden ulaşabilir ve hangi öğrencinin hangi saatte televizyon başında olması gerektiğini öğrenebilirsiniz. İşte, MEB uzaktan eğitim ders programı!

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