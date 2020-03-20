Her yıl binlerce kişinin giriş yaptığı 2020 TUS sonuçları açıklandı. TUS sınav sonuçları taban puanları sınav sonucunu merakla bekleyen kişiler için erişime açıldı. Peki, TUS puan hesaplama nasıl yapılır? TUS sınav sonuçları taban puanları sorgulama ekranına sayfamızdan ulaşabilir ve sonuçlarınızı öğrenebilirsiniz. TUS sonucuna göre yerleştirme/ek yerleştirme işleminin yapılabilmesi için yabancı dil yeterliliği ve mesleğini yapmaya yetkili olma yani diplomasının Sağlık Bakanlığınca tescil edilmiş olma şartı aranır.

TUS SONUÇLARI SORGULAMA

ÖSYM tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

23 Şubat 2020 tarihinde uygulanan 2020-TUS (1. Dönem) ve 2020-STS Tıp Doktorluğu (1. Dönem) sınavlarına ait madde analizleri incelenmiş, cevap anahtarlarının kontrolleri tamamlanmış, itirazlar bilimsel açıdan değerlendirilmiş olup, Klinik Tıp Bilimleri Testi Temel Soru Kitapçığındaki 111. sorunun "A" olarak girilmiş cevabının "C" olarak düzeltilmesine karar verilerek değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınav sonuçlarına 20 Mart 2020 tarihinde saat 11.40'tan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilirler.

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