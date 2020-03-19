YKS ertelendi mi sorusu sınava girecek olan öğrenciler tarafından araştırılıyor. Dün Başkan Erdoğan yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında "Gelişmelere göre lise ve üniversite sınavlarını bu sınavları da ileri bir tarihe ertelemeyi gündemimize alabiliriz." dedi. YKS için geç başvuru günleri hakkında ÖSYM tarafından açıklama yapıldı.

YKS ERTELENDİ Mİ?

ÖSYM sınav takvimine göre sınav tarihlerinde herhangi bir değişiklik henüz bulunmuyor. Ancak virüsün toplumdaki seyrine göre önümüzdeki haftalarda konuyla ilgili yeni bir açıklama gelebilir.