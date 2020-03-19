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? başvuruları uzatıldı mı? 2020 Üniversite sınavı ne zaman yapılacak?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi () tarafından sınavı ile ilgili önemli bir açıklama yapıldı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında YKS sınavının ertelenip ertelenmeyeceği merak ediliyordu. Başkan Erdoğan yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında; "Gelişmelere göre lise ve üniversite sınavlarını bu sınavları da ileri bir tarihe ertelemeyi gündemimize alabiliriz." demişti. Peki, ? YKS başvuruları uzatıldı mı? 2020 Üniversite sınavı ne zaman yapılacak? İşte detaylar

  • Eğitim
  • 19.03.2020 17:21
  •  - 
  • Son Güncelleme: 21.03.2020 02:21
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ÖSYM'den flaş YKS kararı!

YKS ertelendi mi sorusu sınava girecek olan öğrenciler tarafından araştırılıyor. Dün Başkan Erdoğan yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında "Gelişmelere göre lise ve üniversite sınavlarını bu sınavları da ileri bir tarihe ertelemeyi gündemimize alabiliriz." dedi. YKS için geç başvuru günleri hakkında ÖSYM tarafından açıklama yapıldı.

YKS ERTELENDİ Mİ?

ÖSYM sınav takvimine göre sınav tarihlerinde herhangi bir değişiklik henüz bulunmuyor. Ancak virüsün toplumdaki seyrine göre önümüzdeki haftalarda konuyla ilgili yeni bir açıklama gelebilir.

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