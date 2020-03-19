



ÖSYM tarafından yapılan açıklama şöyle:

Koronavirüs (Covid-19) salgınının ülkemizde yayılmasının önlenmesine yönelik alınan tedbirler kapsamında ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından;

- 29 Mart 2020 tarihinde yapılması planlanan 2020 Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavının (2020-MSÜ) 3 Mayıs 2020 tarihinde,

- 4 Nisan 2020 tarihinde yapılması planlanan 2020 Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavının (2020-DİB-MBSTS) 3 Ekim 2020 tarihinde,

- 12 Nisan 2020 tarihinde yapılması planlanan 2020 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavının (2020-YDS/1) 17 Mayıs 2020 tarihinde,