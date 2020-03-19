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Son dakika: 9 sınavın tarihini erteledi! İişte 2020-MSÜ, YDS, EKPSS, ALES, DİB-MBSTS sınavlarının yeni tarihi

Son dakika haberi... , koronavirüs önlemleri kapsamında 2020 sınav takviminde güncelleme yaptı, 9 sınavın tarihini erteledi. 29 Mart'ta yapılacağı duyurulan Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (MSÜ) 3 Mayıs'ta düzenlenecek. 12 Nisan'da yapılması planlanan Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS/1), 17 Mayıs'ta gerçekleştirilecek. 12 Nisan'da yapılması planlanan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS/1), 17 Mayıs'ta gerçekleştirilecek. İşte ertelenen tüm sınavlar ve yeni tarihleri.

  • Eğitim
  • 19.03.2020 10:13
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  • Son Güncelleme: 19.03.2020 10:22
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ÖSYM tarafından yapılan açıklama şöyle:

Koronavirüs (Covid-19) salgınının ülkemizde yayılmasının önlenmesine yönelik alınan tedbirler kapsamında ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından;

- 29 Mart 2020 tarihinde yapılması planlanan 2020 Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavının (2020-MSÜ) 3 Mayıs 2020 tarihinde,

- 4 Nisan 2020 tarihinde yapılması planlanan 2020 Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavının (2020-DİB-MBSTS) 3 Ekim 2020 tarihinde,

- 12 Nisan 2020 tarihinde yapılması planlanan 2020 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavının (2020-YDS/1) 17 Mayıs 2020 tarihinde,

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