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Bekleyiş sürüyor! ne zaman yapılacak? 2020 üniversite sınavı LYS ?

ertelendi mi? Üniversite sınavına hazırlanan öğrenciler açıklamayı araştırmaya başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Koronavirüs nedeniyle alınacak önlemleri açıkladı. Başkan Erdoğan yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında; "Gelişmelere göre lise ve üniversite sınavlarını bu sınavları da ileri bir tarihe ertelemeyi gündemimize alabiliriz." dedi. LYS; Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi yani 'nin ortaöğretim kurumlarından mezun olan öğrencilerin yükseköğrenim kurumlarına yerleşebilmesi amacıyla düzenlediği iki basamaklı üniversiteye giriş sınavlarının ikinci basamağını oluşturan sınavdır.

  • Eğitim
  • 20.03.2020 09:58
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  • Son Güncelleme: 21.03.2020 02:24
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Üniversite sınavı LYS YKS son dakika ertelendi mi?

Milyonlarca öğrencinin gözü ÖSYM'nin yapacağı olan açıklamalara çevrilmiş durumda. ÖSYM tarafından yapılan son dakika açıklamasında 8 sınavın yapılma tarihleri değiştirilmiş durumda. Şimdi öğrenciler LYS YKS sınavlarının ertelenip ertelenmeyeceğini internette araştırmaya başlamış durumda. Başkan Erdoğan yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında; "Gelişmelere göre lise ve üniversite sınavlarını bu sınavları da ileri bir tarihe ertelemeyi gündemimize alabiliriz." demişti. ÖSYM sınav takvimine göre sınav tarihlerinde herhangi bir değişiklik henüz bulunmuyor. Ancak virüsün toplumdaki seyrine göre önümüzdeki haftalarda konuyla ilgili yeni bir açıklama yapılabilir. Sınav tarihleri ertelendiği takdirde haberimizden öğrenebilirsiniz.

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