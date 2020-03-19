Milyonlarca öğrencinin gözü ÖSYM'nin yapacağı olan açıklamalara çevrilmiş durumda. ÖSYM tarafından yapılan son dakika açıklamasında 8 sınavın yapılma tarihleri değiştirilmiş durumda. Şimdi öğrenciler LYS YKS sınavlarının ertelenip ertelenmeyeceğini internette araştırmaya başlamış durumda. Başkan Erdoğan yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında; "Gelişmelere göre lise ve üniversite sınavlarını bu sınavları da ileri bir tarihe ertelemeyi gündemimize alabiliriz." demişti. ÖSYM sınav takvimine göre sınav tarihlerinde herhangi bir değişiklik henüz bulunmuyor. Ancak virüsün toplumdaki seyrine göre önümüzdeki haftalarda konuyla ilgili yeni bir açıklama yapılabilir. Sınav tarihleri ertelendiği takdirde haberimizden öğrenebilirsiniz.
Bekleyiş sürüyor! LYS YKS ne zaman yapılacak? ÖSYM 2020 üniversite sınavı LYS YKS son dakika ertelendi mi?
LYS YKS ertelendi mi? Üniversite sınavına hazırlanan öğrenciler açıklamayı araştırmaya başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Koronavirüs nedeniyle alınacak önlemleri açıkladı. Başkan Erdoğan yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında; "Gelişmelere göre lise ve üniversite sınavlarını bu sınavları da ileri bir tarihe ertelemeyi gündemimize alabiliriz." dedi. LYS; Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi yani ÖSYM'nin ortaöğretim kurumlarından mezun olan öğrencilerin yükseköğrenim kurumlarına yerleşebilmesi amacıyla düzenlediği iki basamaklı üniversiteye giriş sınavlarının ikinci basamağını oluşturan sınavdır.
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