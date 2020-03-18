Meşhur lezzetleriyle Kahramanmaraş, Çorum, Ordu ve Balıkesir gibi iller ve spor camiası uzun süren tatilden sonra 40 dakikalık teneffüsün öğrenciler için zevkli ve eğlenceli geçmesi için adeta seferber oldular.

İşte Bakan Selçuk'un tweetine destek verenler;







TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ: 81 İLDE 81 OKULA FUTBOL TOPU

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, 81 ilde 81 okula futbol topu gönderme sözü verdi. Murat Zorluoğlu, mesajında, "40 dakikalık teneffüs çift kale maç için gayet makul. Futbol şehri Trabzon'dan 81 ilimizdeki 81 okulumuza futbol topu bizden olsun sayın Bakanım." ifadesini kullandı.





KAHRAMANMARAŞ'TAN DONDURMA

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, "O kadar uzun bir teneffüs dondurmasız olmaz." mesajıyla 81 ilden 81 okula dondurma sözü verdi. Güngör, gazetecilere yaptığı açıklamada, hem dünyayı hem de ülkeyi etkileyen bir virüsle karşı karşıya olduklarını, bu konuda hem devletin hem de hükümetin almış olduğu tedbirleri takdirle karşıladıklarını söyledi.



ÇORUM'DAN LEBLEBİ

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın mesajında "Sayın Bakanım,uzun teneffüste oyun oynayan yavrularımız yorulacak, acıkacak. İçeriğindeki kalsiyum, magnezyum, demir ve fosfatın yer aldığı leblebi, yavrularımızın kemik yapısını ve gücünü korumaya yardımcı olacaktır." dedi.





BEŞİKTAŞ'TAN FUTBOL TOPU

Beşiktaş Jimnastik Kulübü sosyal medya hesabından "40 dakika tenefüste futbol maçı olmazsa olmazdır. 81 ilde 81 okula futbol topu bizden." Paylaşımıyla destek verdi.





ORDU'DAN FINDIK

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, mesajında şu ifadeleri kullandı: "40 dakika teneffüs demek, bolca enerji ihtiyacı demek. Sayın Bakanım, çocuklarımızın enerjiye ihtiyaç duyacağı bu uzun teneffüste onların mutluluklarına Ordu fındığıyla ortak olmak istiyoruz. 81 ilde 81 okula fındıklar bizden." Öte yandan, belediye yetkililerinden alınan bilgiye göre, 81 ildeki okulların belirlenmesi için Milli Eğitim Bakanlığı yetkilileriyle temasa geçildi.





KOCAELİ'DEN PİŞMANİYE

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ise Twitter'da, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un "ilk teneffüsünü, o güne özel olarak 40 dakika yapacağız." açıklamasına yanıt verdi. Büyükakın, mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Bakanım, çocuklarımızı okula döndükleri ilk gün tatlının şahı pişmaniye ile karşılamak istiyoruz. 81 ilden 81 okula pişmaniye bizden. Yiyen bir pişman yemeyen bin pişman." Belediye yetkililerinden alınan bilgiye göre, 81 ildeki okulların belirlenmesi için Milli Eğitim Bakanlığı yetkilileriyle temasa geçildi.



ELAZIĞ'DAN ORCİK

Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları da pişmaniyenin yanında iyi gider deyip Elazığ'ın vazgeçilmez tescilli lezzeti "orcik"le destek verdi. Şerifoğulları'nın mesajı şu şekilde; Başkanım Tahir Büyükakın pişmaniyenin yanında orcik iyi gider. Biz de çocuklarımızı okula döndükleri ilk derse enerji dolu başlamaları için orcikle karşılamak istiyoruz. 81 ilden 81 okula orcikler Aziz şehirden





MALATYA'DAN KAYISI

Milli Eğitim Bakanı Selçuk'un ''40 dakika teneffüs'' sözüne destek veren Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar da yaptığı yazılı açıklamada, çocukları her türlü hastalıktan uzak tutmak için ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini belirtti.

Çınar, Bakan Selçuk'un paylaşımının ardından harekete geçtiklerini bildirerek, şunları kaydetti: Sayın Bakanımızın sosyal medya paylaşımına 'O kadar uzun teneffüs enerji depolamak için büyük bir fırsat. Sayın Bakanım bu uzun teneffüste çocuklarımızın mutluluğuna Malatya'mızın kayısıyla ortak olmak istiyoruz, 81 ilde 81 okula kayısılar bizden.' şeklinde cevap verdik. Çocuklarımız bizim her şeyimiz, göz nurumuzdur. Onların her türlü hastalıktan ve sıkıntıdan uzak kalması için ne gerekiyorsa yaparız. Belediye olarak ülkemizin 81 kentindeki 81 okula Malatya kayısısı göndereceğiz. Çocuklarımıza şimdiden afiyet olsun. Hem 40 dakikalık teneffüste hem de normal zamanlarda bol bol kayısı ve kayısı ürünleri yiyerek güç depolasınlar







OSMANİYE'DEN YER FISTIĞI

Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara da Bakan Selçuk'a destek verenler arasındaydı: O kadar uzun bir teneffüste yer fıstığı yemesin mi çocuklarımız? Sn. Bakanım, 40 dk. teneffüste çocuklarımızın mutluluğunu Osmaniye'mizin Yer Fıstığı ile tatlandırmak isteriz. 81 ilden 81 okulumuza yer fıstıkları bizden.



