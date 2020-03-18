EBA uzaktan online eğitim nasıl olacak? Uzaktan eğitim ne zaman başlayacak? Koronavirüs önemleri kapsamında okullar tatil edilmişti. 16-30 Mart tarihleri arasında gerçekleşecek 2 haftalık tatil sırasında öğrencilerin tatili evde geçirmesi öneriliyor. Ücretsiz destek ağıyla tüm operatörlerden öğrencilere özel 3 GB ücretsiz internet sağlanacak. EBA'nın hem iOS hem de Android için mobil uygulamaları bulunuyor. Peki, EBA nasıl kullanılır?
Eokul bilgileriyle Eba'ya giriş! MEBBİS ve EBA giriş ekranı eba.gov.tr adresinde...
EBA uzaktan eğitim nasıl olacak? eba.gov.tr uzaktan eğitim ne zaman başlayacak? İlkokul birinci sınıftan, 12'inci sınıfa kadar tüm sınıflar EBA üzerinden uzaktan online eğitim alacak. EBA girişi için birçok seçenek bulunuyor. https://giris.eba.gov.tr/EBA_GIRIS/giris.jsp adresi üzerinde E devlet, Mebbis/ E okul Bilgileri ile, Öğrenci Bilgileri ile, Açık Öğretim Bilgileri ile, EBAKOD ile ya da Yurtdışından da giriş yapabileceksiniz.
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