EBA uzaktan online eğitim nasıl olacak? Uzaktan eğitim ne zaman başlayacak? Koronavirüs önemleri kapsamında okullar tatil edilmişti. 16-30 Mart tarihleri arasında gerçekleşecek 2 haftalık tatil sırasında öğrencilerin tatili evde geçirmesi öneriliyor. Ücretsiz destek ağıyla tüm operatörlerden öğrencilere özel 3 GB ücretsiz internet sağlanacak.
EBA giriş ekranı! e okul bilgileriyle Eba'ya giriş çok kolay
EBA uzaktan eğitim nasıl olacak? eba.gov.tr uzaktan eğitim ne zaman başlayacak? İlkokul birinci sınıftan, 12'inci sınıfa kadar tüm sınıflar EBA üzerinden uzaktan online eğitim alacak. EBA girişi için birçok seçenek bulunuyor.
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