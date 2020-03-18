EBA uzaktan online eğitim nasıl olacak? Uzaktan eğitim ne zaman başlayacak? Koronavirüs önemleri kapsamında okullar tatil edilmişti. 16-30 Mart tarihleri arasında gerçekleşecek 2 haftalık tatil sırasında öğrencilerin tatili evde geçirmesi öneriliyor. Ücretsiz destek ağıyla tüm operatörlerden öğrencilere özel 3 GB ücretsiz internet sağlanacak.