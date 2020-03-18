LYS YKS ertelendi mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan, Koronavirüs nedeniyle alınacak önlemleri açıkladı. Gelecek aylarda yapılacak LYS ve YKS sınavlarının ertelenebileceği açıklamada yer aldı. Üniversite sınavına hazırlanan öğrenciler açıklamayı araştırmaya başladı. İşte LYS ertelendi mi? Ne zaman yapılacak?
2020 yılı LYS son dakika ertelendi mi? Ne zaman yapılacak?
LYS YKS ertelendi mi? Üniversite sınavına hazırlanan öğrenciler açıklamayı araştırmaya başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Koronavirüs nedeniyle alınacak önlemleri açıkladı.
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