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2020 yılı son dakika ertelendi mi? Ne zaman yapılacak?

ertelendi mi? Üniversite sınavına hazırlanan öğrenciler açıklamayı araştırmaya başladı. , Koronavirüs nedeniyle alınacak önlemleri açıkladı.

  • Eğitim
  • 19.03.2020 10:49
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  • Son Güncelleme: 21.03.2020 02:27
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2020 yılı LYS son dakika ertelendi mi? Ne zaman yapılacak?

LYS YKS ertelendi mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan, Koronavirüs nedeniyle alınacak önlemleri açıkladı. Gelecek aylarda yapılacak LYS ve YKS sınavlarının ertelenebileceği açıklamada yer aldı. Üniversite sınavına hazırlanan öğrenciler açıklamayı araştırmaya başladı. İşte LYS ertelendi mi? Ne zaman yapılacak?

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