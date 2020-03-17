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YKS LGS KPSS DGS son dakika açıklaması! ÖSYM sınav takvimi YKS LGS ? İşte ertelenen sınavlar...

ÖSYM tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre bazı sınavlar ertelendi. Peki, YKS LGS KPSS ? ÖSYM sınav takvimi nasıl oldu? Güncel ÖSYM sınav takvimi öğrenciler ve veliler yanıt arıyor. YKS, LGS, KPSS, DGS ertelendi mi? YKS iptal mi oldu? ÖSYM sınav takvimi vatandaşlar tarafından sorgulanırken, Erdoğan son dakika YKS sorusuna yanıt geldi. Milyonlarca kişiyi ilgilendiren lise ve üniversite giriş sınavları hakkında Başkan Erdoğan'dan flaş bir açıklama yaptı. Tüm dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs nedeniyle okullar ve üniversiteler tatil edildi. Eğitim çalışmaları gibi insanların zorunlu olarak bir araya geldiği etkinlikler de iptal edildi. Peki, YKS, LGS, KPSS, DGS ertelendi mi?

  • Eğitim
  • 19.03.2020 10:28
  •  - 
  • Son Güncelleme: 23.03.2020 16:06
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2020 YKS, KPSS, LGS, DGS ertelendi mi?

YKS, LGS, KPSS, DGS ertelendi mi? ÖSYM sınav takvimi YKS iptal mi oldu? Erdoğan son dakika YKS LGS açıklamasının ardından lise ve üniversite sınavlarına girecek milyonlarca kişi ve ailesi YKS LGS ertelendi mi sorusuna yanıt aramaya başladı. Hem sosyal hayatı hem de eğitim hayatını durduran yeni tip koronavirüs (COVID-19), ülkemizde etkisini her geçen gün artırıyor. Virüsten korunmak için dünya devletleri sert önlemler almaya devam ediyor. Vatandaşların eve kapanması için sosyal hayat kısıtlanırken, okullar da tatil edildi. Peki, önümüzdeki aylarda yapılacak 2020 YKS, KPSS, LGS, DGS ertelendi mi? ÖSYM sınav takvimi öğrencilerin merak ettiği konulardan birisi. İşte, 2020 YKS ne zaman yapılacak sorusunun yanıtı!

ÖSYM ERTELENEN SINAVLAR LİSTESİ!

2020 ÖSYM Sınav Takviminde Güncelleme

Koronavirüs (Covid-19) salgınının ülkemizde yayılmasının önlenmesine yönelik alınan tedbirler kapsamında ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından;

- 29 Mart 2020 tarihinde yapılması planlanan 2020 Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavının (2020-MSÜ) 3 Mayıs 2020 tarihinde,

- 4 Nisan 2020 tarihinde yapılması planlanan 2020 Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavının (2020-DİB-MBSTS) 3 Ekim 2020 tarihinde,

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Haberler Eğitim YKS LGS KPSS DGS son dakika açıklaması! ÖSYM sınav takvimi YKS LGS KPSS ertelendi mi? İşte ertelenen sınavlar...
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