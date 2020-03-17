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atama sonuçları saat kaçta açıklanacak? .gov.tr alımı açıklandı mı?

atama sonuçları için gözler .gov.tr adresine çevrildi. alımı açıklandı mı? MEB 20 hakkında başvuru işlemi yapan öğretmen adayları araştırma yapıyor. 20 bin kişinin sözleşmeli öğretmen olarak görev yapmaya hak kazanacağı atama sonuçları için heyecan dorukta. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından atama sonuçlarının 18 Mart tarihinde açıklanacağı duyurulmuştu. Peki, 20 bin açıklandı mı? Sözleşmeli öğretmen alımı taban puanları ne kadar? İşte yanıtı...

  • Eğitim
  • 18.03.2020 10:33
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  • Son Güncelleme: 18.03.2020 10:34
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20 bin sözleşmeli öğretmen atama sonuçları açıklandı mı?

Sözleşmeli öğretmen atama sonuçları saat kaçta açıklanacak? 20 bin sözleşmeli öğretmen alımı açıklandı mı sorusuna vatandaşlar yanıt arıyor. meb.gov.tr sözleşmeli öğretmen atama sonuçları hakkında araştırma yapılıyor. MEB tarafından yapılan duyuruya göre sonuçların 18 Mart günü açıklanacağı duyurulmuştu. Bu nedenle sözleşmeli öğretmen atama sonuçları hakkında araştırmalar sürüyor. Aynı zamanda MEB sözleşmeli öğretmen alımı taban puan adaylar tarafından araştırılıyor. Peki, MEB 20 bin sözleşmeli öğretmen atama sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Adaylar 40 eğitim kurumu için elektronik ortamdan işlemlerini 9-13 Mart 2020 tarihleri aralığında gerçekleştirmişti.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ATAMA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 20 bin sözleşmeli öğretmen atamasını bugün gerçekleştirecek.

Bakanlık, 20 bin sözleşmeli öğretmenin atama sonuçlarını saat 10:30 itibariyle henüz duyurmadı. Sonuçlar açıklandığı takdirde haberimizden öğrenebileceksiniz.

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Haberler Eğitim Sözleşmeli öğretmen atama sonuçları saat kaçta açıklanacak? meb.gov.tr 20 bin sözleşmeli öğretmen alımı açıklandı mı?
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