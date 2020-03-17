Sözleşmeli öğretmen atama sonuçları saat kaçta açıklanacak? 20 bin sözleşmeli öğretmen alımı açıklandı mı sorusuna vatandaşlar yanıt arıyor. meb.gov.tr sözleşmeli öğretmen atama sonuçları hakkında araştırma yapılıyor. MEB tarafından yapılan duyuruya göre sonuçların 18 Mart günü açıklanacağı duyurulmuştu. Bu nedenle sözleşmeli öğretmen atama sonuçları hakkında araştırmalar sürüyor. Aynı zamanda MEB sözleşmeli öğretmen alımı taban puan adaylar tarafından araştırılıyor. Peki, MEB 20 bin sözleşmeli öğretmen atama sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Adaylar 40 eğitim kurumu için elektronik ortamdan işlemlerini 9-13 Mart 2020 tarihleri aralığında gerçekleştirmişti.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ATAMA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 20 bin sözleşmeli öğretmen atamasını bugün gerçekleştirecek.

Bakanlık, 20 bin sözleşmeli öğretmenin atama sonuçlarını saat 10:30 itibariyle henüz duyurmadı. Sonuçlar açıklandığı takdirde haberimizden öğrenebileceksiniz.