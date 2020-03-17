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personel..gov.tr atama sonuçları sorgulama! 20 bin öğretmen tercih sonuçları MEB taban puanları....

atama sonuçları personel..gov.tr adresinden açıklandı. ataması tamamlandı. 20 bin öğretmen tercih sonuçları MEB taban puanları duyuruldu. 79 farklı alanda 69 ile 19 bin 921 öğretmen atandı. Sonuçlar personel.meb.gov.tr adresinden duyuruldu. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sözleşmeli öğretmen ataması için Bakanlığın Başöğretmen Salonu'nda düzenlenen törene katıldı. Düzenlenen törenin ardından, salondaki ekranda adayların atandığı iller ve okulları paylaşıldı. İşte, ...

  • Eğitim
  • 18.03.2020 19:02
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  • Son Güncelleme: 18.03.2020 19:02
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20 bin sözleşmeli öğretmen atama sonuçları açıklandı mı?

Sözleşmeli öğretmen atama sonuçları saat kaçta açıklanacak? 20 bin sözleşmeli öğretmen alımı açıklandı mı sorusuna vatandaşlar yanıt arıyor. meb.gov.tr sözleşmeli öğretmen atama sonuçları hakkında araştırma yapılıyor. MEB tarafından yapılan duyuruya göre sonuçların 18 Mart günü açıklanacağı duyurulmuştu. Bu nedenle sözleşmeli öğretmen atama sonuçları hakkında araştırmalar sürüyor. Aynı zamanda MEB sözleşmeli öğretmen alımı taban puan adaylar tarafından araştırılıyor. Peki, MEB 20 bin sözleşmeli öğretmen atama sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Adaylar 40 eğitim kurumu için elektronik ortamdan işlemlerini 9-13 Mart 2020 tarihleri aralığında gerçekleştirmişti.

SONUÇLAR AÇIKLANDI

MEB tarafından gerçekleştirilen 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması sonuçları, "e-devlet" ve "personel.meb.gov.tr" adresinden öğrenilebilecek.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ATAMA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

TÖREN YAPILDI

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sözleşmeli öğretmen ataması için Bakanlığın Başöğretmen Salonu'nda düzenlenen törene katıldı.

Bakan Selçuk, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında adayların katılmadığı atama töreninde yaptığı konuşmada, devletin, olağanüstü dönemde de bütün iş ve işlemlerini sürdürdüğünü belirtti.

Her şeyi zamanında yapmak için gayret sarf ettiklerini vurgulayan Selçuk, "79 farklı alanda 69 ilimize 19 bin 921 öğretmenimizi daha atamak üzere bir araya geldik." dedi.

Atama işlemleriyle ilgili emeği geçenlere teşekkür eden Selçuk, yeni atanan öğretmenlere başarılar diledi.

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Haberler Eğitim personel.meb.gov.tr Sözleşmeli öğretmen atama sonuçları sorgulama! 20 bin öğretmen tercih sonuçları MEB taban puanları....
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