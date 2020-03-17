Sözleşmeli öğretmen atama sonuçları saat kaçta açıklanacak? 20 bin sözleşmeli öğretmen alımı açıklandı mı sorusuna vatandaşlar yanıt arıyor. meb.gov.tr sözleşmeli öğretmen atama sonuçları hakkında araştırma yapılıyor. MEB tarafından yapılan duyuruya göre sonuçların 18 Mart günü açıklanacağı duyurulmuştu. Bu nedenle sözleşmeli öğretmen atama sonuçları hakkında araştırmalar sürüyor. Aynı zamanda MEB sözleşmeli öğretmen alımı taban puan adaylar tarafından araştırılıyor. Peki, MEB 20 bin sözleşmeli öğretmen atama sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Adaylar 40 eğitim kurumu için elektronik ortamdan işlemlerini 9-13 Mart 2020 tarihleri aralığında gerçekleştirmişti.

SONUÇLAR AÇIKLANDI

MEB tarafından gerçekleştirilen 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması sonuçları, "e-devlet" ve "personel.meb.gov.tr" adresinden öğrenilebilecek.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ATAMA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

TÖREN YAPILDI

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sözleşmeli öğretmen ataması için Bakanlığın Başöğretmen Salonu'nda düzenlenen törene katıldı.

Bakan Selçuk, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında adayların katılmadığı atama töreninde yaptığı konuşmada, devletin, olağanüstü dönemde de bütün iş ve işlemlerini sürdürdüğünü belirtti.

Her şeyi zamanında yapmak için gayret sarf ettiklerini vurgulayan Selçuk, "79 farklı alanda 69 ilimize 19 bin 921 öğretmenimizi daha atamak üzere bir araya geldik." dedi.

Atama işlemleriyle ilgili emeği geçenlere teşekkür eden Selçuk, yeni atanan öğretmenlere başarılar diledi.