Bugünkü
Takvim

.gov.tr: 20 bin atama sonuçları açıklandı mı? MEB taban puan!

20 bin atama sonuçları açıklandı mı? .gov.tr MEB taban puanlar başvuru yapan binlerce öğretmen adayı tarafından sorgulanıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından sonuçların açıklanacağı tarih duyuruldu. için başvurular 9-13 Mart 2020 tarihleri arasında yapılmıştı. Adaylar başvurularını elektronik ortamdan yapmıştı.

  • Eğitim
  • 17.03.2020 17:45
  •  - 
  • Son Güncelleme: 17.03.2020 17:45
ABONE OL
20 bin sözleşmeli öğretmen atama sonuçları açıklandı mı?

MEB sözleşmeli öğretmen alımı taban puan adaylar tarafından araştırılıyor. 20 bin sözleşmeli öğretmen atama sonuçları açıklandı mı? Sözleşmeli öğretmen atama sonuçları hakkında öğretmen adayları heyecan dolu bir bekleyiş içerisinde. Peki, MEB 20 bin sözleşmeli öğretmen atama sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Adaylar 40 eğitim kurumu için elektronik ortamdan işlemlerini 9-13 Mart 2020 tarihleri aralığında gerçekleştirmişti.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ATAMA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 20 bin sözleşmeli öğretmen atamasını yarın gerçekleştirecek.

Bakanlık, 9-13 Mart'ta tercihleri alınan kadrolar için 20 bin sözleşmeli öğretmenin atama sonuçlarını yarın duyuracak.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haberler Eğitim meb.gov.tr: 20 bin sözleşmeli öğretmen atama sonuçları açıklandı mı? MEB sözleşmeli öğretmen alımı taban puan!
Diğer Eğitim Haberleri Tüm eğitim haberleri
Tüm Eğitim Haberleri