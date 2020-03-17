MEB sözleşmeli öğretmen alımı taban puan adaylar tarafından araştırılıyor. 20 bin sözleşmeli öğretmen atama sonuçları açıklandı mı? Sözleşmeli öğretmen atama sonuçları hakkında öğretmen adayları heyecan dolu bir bekleyiş içerisinde. Peki, MEB 20 bin sözleşmeli öğretmen atama sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Adaylar 40 eğitim kurumu için elektronik ortamdan işlemlerini 9-13 Mart 2020 tarihleri aralığında gerçekleştirmişti.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ATAMA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 20 bin sözleşmeli öğretmen atamasını yarın gerçekleştirecek.

Bakanlık, 9-13 Mart'ta tercihleri alınan kadrolar için 20 bin sözleşmeli öğretmenin atama sonuçlarını yarın duyuracak.