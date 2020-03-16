2020 YÖKDİL/1 sınav sonuçları açıklandı. ÖSYM'nin düzenlediği YÖKDİL sınavının sonuçları açıklandı. Sınava giren adaylar sonuçları "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden öğrenebilecek.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2020 YÖKDİL/1) sonuçları açıklandı.
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ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 1 Mart'ta uygulanan YÖKDİL'e ait değerlendirme işlemleri tamamlandı.
Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.
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