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sınav sonuçları açıklandı! 2020 sorgulama!

sınav sonuçları açıklandı. Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin "https://sonuc." adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.

  • Eğitim
  • 16.03.2020 14:43
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  • Son Güncelleme: 16.03.2020 14:44
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YÖKDİL sınav sonuçları açıklandı!

2020 /1 sınav sonuçları açıklandı. ÖSYM'nin düzenlediği YÖKDİL sınavının sonuçları açıklandı. Sınava giren adaylar sonuçları "https://sonuc." adresinden öğrenebilecek.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2020 YÖKDİL/1) sonuçları açıklandı.

YÖKDİL SINAV SONUÇLARI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 1 Mart'ta uygulanan YÖKDİL'e ait değerlendirme işlemleri tamamlandı.

Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.

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Haberler Eğitim YÖKDİL sınav sonuçları açıklandı! osym.gov.tr 2020 YÖKDİL sınav sonuçları sorgulama!
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