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Koronavirüs lise ön lisans ve lisans iptal mi oldu, ertelendi mi? İşte KPSS 2020 başvuru ve sınav tarihleri

Çin'de ortaya çıkarak küresel bir salgın haline gelen koronavirüsün 'de görülen vaka sayısı 18 oldu. Bilindiği üzere, İtalya, Fransa ve İspanya gibi ülkelerin 'salgına karşı' geç önlemler alması koronavirüsün kısa sürede tüm Avrupa'ya yayılmasına neden oldu. Bu bağlamda gözler 'ye çevrilmiş durumda. Lise ön lisans ve lisans iptal mi oldu, ertelendi mi? Sorusu vatandaşlar tarafından oldukça merak ediliyor. Vatandaşlar, KPSS 'nin ertelenip ertelenmeyeceği meselesini araştırmaya başladı. Peki lise, ön lisans ve lisans KPSS'ler korona virüsü nedeniyle ertelenecek mi? Ancak sınavların ertelenmesi ile ilgili ÖSYM 'den bir açıklama yapılmadı.

  • Eğitim
  • 16.03.2020 11:41
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  • Son Güncelleme: 16.03.2020 11:42
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Lise ön lisans ve lisans KPSS iptal mi oldu?

Corona virüs nedeniyle 2020 yılı KPSS sınavının erteleneceği iddiası sosyal medya üzerinde dolaşmaya başladı. Peki corona virüs nedeniyle ortaöğretim, ön lisans ve lisans KPSS ertelenecek mi? KPSS ne zaman yapılacak? İşte detaylar ve son bilgiler. 2020 yılında yapılacak kamu personeli seçme sınavları için geri sayım devam ederken , okulların tatil edilmesi sonrası ÖSYM 'nin KPSS tarihlerini değiştirip değiştirmeyeceği merak konusu oldu. Vatandaşlar, KPSS 'nin ertelenip ertelenmeyeceği meselesini araştırmaya başladı. Peki lise, ön lisans ve lisans KPSS 'ler korona virüsü nedeniyle ertelenecek mi?

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