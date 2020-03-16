Corona virüs nedeniyle 2020 yılı KPSS sınavının erteleneceği iddiası sosyal medya üzerinde dolaşmaya başladı. Peki corona virüs nedeniyle ortaöğretim, ön lisans ve lisans KPSS ertelenecek mi? KPSS ne zaman yapılacak? İşte detaylar ve son bilgiler. 2020 yılında yapılacak kamu personeli seçme sınavları için geri sayım devam ederken , okulların tatil edilmesi sonrası ÖSYM 'nin KPSS tarihlerini değiştirip değiştirmeyeceği merak konusu oldu. Vatandaşlar, KPSS 'nin ertelenip ertelenmeyeceği meselesini araştırmaya başladı. Peki lise, ön lisans ve lisans KPSS 'ler korona virüsü nedeniyle ertelenecek mi?

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