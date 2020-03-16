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Gözler orada! lise ön lisans ve lisans iptal mi oldu, ertelendi mi? KPSS 2020 başvuru ve sınav tarihleri!

Corona virüs nedeniyle 2020 yılı sınavının erteleneceği iddiası üzerinde dolaşmaya başladı. Peki corona virüs nedeniyle ortaöğretim, ön lisans ve lisans KPSS ertelenecek mi? KPSS ne zaman yapılacak? İşte detaylar ve son bilgiler. 2020 yılında yapılacak seçme sınavları için geri sayım devam ederken , okulların tatil edilmesi sonrası 'nin KPSS tarihlerini değiştirip değiştirmeyeceği merak konusu oldu. Vatandaşlar, KPSS 'nin ertelenip ertelenmeyeceği meselesini araştırmaya başladı. Peki lise, ön lisans ve lisans KPSS 'ler korona virüsü nedeniyle ertelenecek mi?

  • Eğitim
  • 17.03.2020 09:03
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  • Son Güncelleme: 17.03.2020 09:56
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Lise ön lisans ve lisans KPSS iptal mi oldu?

Çin'de ortaya çıkarak küresel bir salgın haline gelen koronavirüsün Türkiye'de görülen vaka sayısı 18 oldu. Bilindiği üzere, İtalya, Fransa ve İspanya gibi ülkelerin 'salgına karşı' geç önlemler alması koronavirüsün kısa sürede tüm Avrupa'ya yayılmasına neden oldu. Bu bağlamda gözler ÖSYM'ye çevrilmiş durumda. Lise ön lisans ve lisans KPSS iptal mi oldu, ertelendi mi? Sorusu vatandaşlar tarafından oldukça merak ediliyor. Vatandaşlar, KPSS 'nin ertelenip ertelenmeyeceği meselesini araştırmaya başladı. Peki lise, ön lisans ve lisans KPSS'ler korona virüsü nedeniyle ertelenecek mi? Ancak sınavların ertelenmesi ile ilgili ÖSYM 'den bir açıklama yapılmadı.

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