Çin'de ortaya çıkarak küresel bir salgın haline gelen koronavirüsün Türkiye'de görülen vaka sayısı 18 oldu. Bilindiği üzere, İtalya, Fransa ve İspanya gibi ülkelerin 'salgına karşı' geç önlemler alması koronavirüsün kısa sürede tüm Avrupa'ya yayılmasına neden oldu. Bu bağlamda gözler ÖSYM'ye çevrilmiş durumda. Lise ön lisans ve lisans KPSS iptal mi oldu, ertelendi mi? Sorusu vatandaşlar tarafından oldukça merak ediliyor. Vatandaşlar, KPSS 'nin ertelenip ertelenmeyeceği meselesini araştırmaya başladı. Peki lise, ön lisans ve lisans KPSS'ler korona virüsü nedeniyle ertelenecek mi? Ancak sınavların ertelenmesi ile ilgili ÖSYM 'den bir açıklama yapılmadı.

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