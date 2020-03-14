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eba.gov.tr EBA giriş nasıl yapılır? EBA uzaktan online eğitim nasıl olacak? Ne zaman başlar?

nasıl olacak sorusu gündeme oturdu. Milyonlarca öğrenci, öğretmen ve veli tarafından eba.gov.tr EBA giriş araştırılıyor. Peki, EBA uzaktan online eğitim nasıl olacak? ? Koronavirüs önemleri kapsamında okullar tatil edilmişti. 16-30 Mart tarihleri arasında gerçekleşecek 2 haftalık tatil sırasında öğrencilerin tatili evde geçirmesi öneriliyor. Ücretsiz destek ağıyla tüm operatörlerden öğrencilere özel 3 GB ücretsiz internet sağlanacak. EBA'nın hem iOS hem de Android için mobil uygulamaları bulunuyor. Peki, EBA nasıl kullanılır?

  • Eğitim
  • 14.03.2020 15:45
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  • Son Güncelleme: 14.03.2020 15:45
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EBA uzaktan eğitim nasıl olacak?

EBA uzaktan eğitim nasıl olacak? eba.gov.tr uzaktan eğitim ne zaman başlayacak? İlkokul birinci sınıftan, 12'inci sınıfa kadar tüm sınıflar EBA üzerinden uzaktan online eğitim alacak. Koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında okullar 16-30 Mart tarihleri arasında tatil edilmişti. Bu sürede öğrenciler uzaktan eğitimle derslere katılım sağlayacak. Derslerin tamamı online canlı olarak takip edilebilecek. Sistemde yüklü olacak dersler sayesinde öğrenciler tekrar yapabilecek.

UZAKTAN EĞİTİM NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Yapılan açıklamaya göre, ilk, orta ve liseler 16 Mart itibarıyla bir hafta tatil edildi. Öğrenciler 23 Mart'tan itibaren de 1 hafta süreyle evden internet ve televizyon kanalları üzerinden eğitimlerine devam edecek.

Uzaktan eğitim bir hafta olarak planlandı.

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