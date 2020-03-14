EBA uzaktan eğitim nasıl olacak? eba.gov.tr uzaktan eğitim ne zaman başlayacak? İlkokul birinci sınıftan, 12'inci sınıfa kadar tüm sınıflar EBA üzerinden uzaktan online eğitim alacak. Koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında okullar 16-30 Mart tarihleri arasında tatil edilmişti.

UZAKTAN EĞİTİM NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Yapılan açıklamaya göre, ilk, orta ve liseler 16 Mart itibarıyla bir hafta tatil edildi. Öğrenciler 23 Mart'tan itibaren de 1 hafta süreyle evden internet ve televizyon kanalları üzerinden eğitimlerine devam edecek.

Uzaktan eğitim bir hafta olarak planlandı.