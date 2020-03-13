MEB 2020 son dakika okullar ne zaman, hangi tarihte yeniden açılacak? Okullar toplam kaç gün tatil yapıldı? Soruları haal sorulmaya devam ediyor. Türkiye'deki koronavirüs tedbirleri merakla beklenirken MEB'den beklenen hamle geldi. İbrahim Kalın okulların tatile girdiğini duyurdu. Peki okullar kaç gün tatil olacak, koronavirüs tatilinin ardından okullar ne zaman açılacak? Bakan Ziya Selçuk'un eğitim sürecini açıklayacağı uzaktan eğitim nasıl olacak? Veliler ve öğrencilerin kafasını karıştıran birçok konudan biri de uzaktan eğitim nedir, öğrenciler sınavlara nasıl girecek, yaz tatili kısalacak mı?

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