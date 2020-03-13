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ve Atatürk üniversitesi ATA açıköğretim vize sınavları iptal mi edildi, ertelendi mi?

ile Atatürk Üniversitesi sınavları ertelendi mi? Sınavlar iptal edilecek mi? AÖF final sınavları ne zaman yapılacak? Soruları milyonlarca öğrenci tarafından şu sıralarda aratılıyor. AÖF sınavlarının ertelenmesi ya da iptali konusunda henüz bir açıklama yapılmadı. Açıklama yapılır yapılmaz takvim.com.tr'de olacak. Türkiye'de ilk korona virüsü vakasının görülmesinin ardından Milli Eğitim Bakanlığı, Açık Öğretim Kurumları Yurt dışı programı sınavları ile ilgili açıklama yaptı. Anadolu Üniversitesi AÖF sınavları ertelendi mi? Atatürk Üniversitesi AÖF sınavları ertelendi mi?

  • Eğitim
  • 13.03.2020 18:55
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  • Son Güncelleme: 21.03.2020 02:39
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ATA AÖF ve AÖF vize sınavları iptal mi edildi, ertelendi mi?

Anadolu Üniversitesi ile Atatürk Üniversitesi AÖF sınavları ertelendi mi? Sınavlar iptal edilecek mi? AÖF final sınavları ne zaman yapılacak? İşte Anadolu Üniversitesi ile Atatürk Üniversitesi 'nin yeni sınav tarihleri. Türkiye'de ilk korona virüsü vakasının görülmesinin ardından Milli Eğitim Bakanlığı, Açık Öğretim Kurumları Yurt dışı programı sınavları ile ilgili açıklama yaptı. 21-22 Mart 2020 tarihlerinde Azerbeycan, Bakü, Katar, Kuveyt, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Lefkoşa ve Suudi Arabistan ülkelerinde yapılacak olan Açık Öğretim Lisesi ve Açık Öğretim Ortaokulu II dönem sınavları tedbir amaçlı ertelendi.

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