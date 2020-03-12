Uzaktan eğitim nedir, ne demek sorusu öğrenciler tarafından yoğun olarak araştırılıyor. Türkiye'de Koronovirüs vakasının görülmesinin ardından milyonlarca veli ve öğrenci okulların tatil olup olmayacağına kilitlenmişti. Konuyla ilgili açıklamayı Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın yaptı ve okulların 16 Mart'tan sonra tatil olduğunu, 23 Mart'tan sonra uzaktan eğitim yapacağını açıkladı. Peki, MEB uzaktan eğitim nasıl yapılacak? Uzaktan eğitime nereden girilecek?

BAKAN SELÇUK UZAKTAN EĞİTİMLE İLGİLİ DETAYLARI AÇIKLADI

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan tedbirlerin detaylarına ve uzaktan eğitim sürecine ilişkin basın açıklaması yaptı.

EĞİTİM BİLİŞİM ALANINDA ÜCRETSİZ İNTERNET HİZMETİ

Küresel ölçekte etkili olan virüs konusuna MEB olarak okullarımızda aldığımız tedbirlerin teknik ayrıntıları var. Öğrencilerimizin, öğretmenlerimizin ve velilerimizin sağlığı için ülke genelindeki okullarımızın 16 Mart'tan 2 hafta süreyle 30 Mart'a kadar tatil edilmesi kararlaştırılmıştır. 16-30 Mart arasındaki tatil sürecinde ilk haftayı istirahat ederek geçirmelerini tavsiye ediyoruz. Diğer hafta uzaktan eğitim başlayacaktır. Uzaktan eğitim, ders ortamını evlere taşıyacak. İlk ve orta derecelik okullarımızda yeniden yapılandırılarak tv ortamından sunulacaktır. Hangi teknoloji ile hani içeriği nasıl vereceğimizle ilgili bir alt yapı hazırladık. Öğretim kademelerine göre bütün planlar hazırlanmış durumda. Elazığ depremi sırasında uyguladığımız bu sistematiği tatil döneminde de devam ettireceğiz.

"SÜREÇ BİTTİĞİNDE YÜZDE YÜZ TELAFİ PROGRAMI UYGULANACAK"

Eğitim bilişim ağında ücretsiz 3 gb internet paketi hizmeti sağlanmaktadır. Öğrencilerimizin teknik imkan ve tercih konusunda seçeceği ortak ve TRT'den farklı kanallardan kendi derslerini alabilme imkanları olacaktır. Velilerimiz ve öğrencilerimiz iletişim portalından tüm bilgileri alabileceklerdir. TRT kanallarındaki ders anlatımları duyurulacaktır. Kişiye özel akıllı sistemimizde tüm hizmetler hazırdır. Bu sürecin bittiğinde yüz yüze telafi programı uygulanacaktır. Ayrıca öğretmen ve yardımcı öğretmenlerimiz uzaktan eğitimle virüse karşı eğitim dersleri alacaktır.

Bu süreçte en önemli görev ebeveynlerimize düşüyor. Bu tatil sürecinde kendi ve evlatlarınızın sağlığına dikkat etmelisiniz. Sağlık Bakanlığımızın yaptığı paylaşımlara dikkat etmelisiniz.

23 Mart'tan itibaren ailelerimizi bilgilendirmeye devam edeceğiz. Karşılaşabileceğimiz muhtemel problemlere yönelik tüm tedbirlerimiz hazırdır.

TELEVİZYON VE İNTERNET ORTAMINDAN TELAFİ EĞİTİMİ

Milli Eğitim Bakanlığı'nan ücretsiz olarak uzaktan öğrenme sistemiyle ulusal ölçekte hazırlanan televizyon ve internet ders programlarıyla model ülke olmaya hazırdır Öğrencilerimizin ilk bir haftayı evlerinde istirahat ederek geçirmelerini rica ediyoruz. Elazığ depremi sonrasında depremzede öğrencilerimizin telafi derslerinde bu süreçte de önemli bir rol üstlenerek ders programını evlere taşıyacağız. Bu kapsamda ilk ve orta dereceli okullarımızda haftalık ders programları yeniden yapılandırılarak televizyon ekranlarından telafi eğitimi desteği sunulacaktır.

ELAZIĞ'DA UYGULANAN MODELİN UZAKTAN EĞİTİM SİSTEMATİĞİ

Öğretim kademelerine gere hangi araç, televizyon mu, internet mi, diğer kanallar mı, tam gün mü, yarım gün mü, ne şekilde olacak, senkron mu asenkron mu olacak? Bunlarla ilgili hazırlıklarımızı yaptık. Tablo ile sizlerle paylaşacağız. Elazığ depremi sonrasında uyguladığımız sistematiği uzaktan eğitim modeliyle devam ettireceğiz.

VELİLER EBA.GOV.TR'DEN TÜM AYRINTILARI TAKİP EDEBİLECEK

Eğitim bilişim ağı kullanımında bütün operatörlerden ücretsiz 3 GB internet erişimi sağlanacaktır. Tüm aşamalar en ince ayrıntılarına kadar çalışarak öğrencilerimizin hizmetine hazır hale getirildi. Öğrencilerimizin tercih edeceği eğitim bilişim ağı, televizyonlardan da yararlanılacak olan sınıf seviyelerine göre farklı kanallardan dersler sözkonusu olacak. Bu bağlamda velilelerimiz ve öğrencilerimiz Eğitim Bilişim Ağı eba.gov.tr'den takip edebilirler.

ÖĞRENCİLERİMİZE TELEVİZYON VE İNTERNET TERCİHİ SUNULDU

Tüm eğitim kademesindeki öğrencilerimiz için uzaktan eğitim sistemi çalışmalar son haline getirilmiştir. Normal eğitim temposunda öğrencilerimiz isterlerse televizyondan, isterlerse internet bağlantılı mobil cihazlardan derslerine devam edebilirler. Tüm ayrıntılar eba.gov.tr adresinden ayrıca duyurulacaktır. Kişiye özel akıllı sistemle zengin etkileşimli dijital sistemimiz hazırdır. Herkese ücretsiz internet imkanı sağlanmıştır.

HER ZAMAN VE HER YERDEN ÜCRETSİZ İNTERNET ERİŞİMİ

Tüm sınıflar düzeyinde zorunlu tatil tamamlandığında yüzyüze telafi eğitimi uygulanacaktır. Eğitim dışı saat ve günlerde eşzamanlı olarak dezenfeksiyon çalışmaları ayrıntılı olarak gerçekleştirilecektir. Bütün okullarımızda bu çalışmaları hayata geçirdik. Milli Eğitim Bakanlığı yeni tip koronavirüse karşı tedbirlerini üç aşamada hayata geçirdi. Okullarda ve sosyal medyada bilgilendirme çalışmaları, ailelere eğitim bültenleri, hijyen çalışmaları, her zaman her yerden ücretsiz olarak uzaktan erişim altyapısı hazırlandı.

"ÇOCUKLARIMIZ 1 HAFTAYI TATİL YAPARAK GEÇİRSİNLER"

Bu süreçte en önemli görev ebeveynlerimize düşüyor. Dünyanın birçok ülkesinde okullar tatil edildi. Uzun süreli tatiller de sözkonusuydu. Evlatlarımızın sağlığı için önce kendi sağlığımıza dikkat etmemiz gerekiyor. Bu konuda çocuklarımızın önümüzdeki ilk 1 haftayı istirahat ederek, kitap okuyarak, müzik dinleyerek, bireysel spor ve sanat çalışmaları, hobileriyle vakit geçirmelerini istiyoruz. Çocuk edebiyatı okumaları bizim için çok önemlidir.

"HER TÜRLÜ OLUMSUZ DURUM İÇİN SENARYOLARIMIZ HAZIR"

23 Mart haftasında uzaktan eğitime başlarken teknik olarak ayrıca ailelerimizi bilgilendireceğiz. Bazı konularda önümüzdeki günlerde, hemen yarından itibaren daha ayrıntılı bir şekilde sizlerle paylaşılacak. Çocuklarımızın eğitimlerinin aksamaması için ne tedbir gerekiyorsa fazlasıyla almış durumdadır. Karşılaşacağımız muhtemel durumlar için senaryolarımız hazır.

"TÜM ANA SINIF VE KREŞLER İÇİN DE AYNI ŞEY SÖZ KONUSU"

Bu tedbirin alınması çocuklarımızın okullarda toplu olarak bulunmasının engellenmesi, dünyada ülke çapında okulların çok uzun süre tatil edilmesi sözkonusu olduğu dönemde elbette özel okullarımızdaki öğrencilerimiz, çocuklarımız bu durumla karşılaşacaktır. Tüm ana sınıf ve kreşler için aynı şey sözkonusu.