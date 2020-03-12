Bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında "koronavirüs" gündemiyle bir toplantı yapıldı. Milyonlarca üniversite öğrencisi uzaktan eğitim yapılıp yapılmayacağını merak ediyordu. Türkiye genelinde ön lisans, lisans ve yüksek lisans eğitimi gören öğrencilerin araştırdığı "Üniversitelerde uzaktan eğitim olacak mı?" sorusu yanıt buldu.

ÜNİVERSİTELERDE UZAKTAN EĞİTİM OLACAK MI?

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) koronavirüs sebebiyle üniversitelerde bir takım düzenlemelere gitti. YÖK'ten yapılan açıklamada, "Üniversitelerde 16 Mart'ta başlayacak tatil süresince online ve uzaktan eğitimle ders yapılmayacak."ifadelerine yer verildi.

Üniversitelerdeki idari ve akademik personele tatil olmayacak. Koronavirüsün Türkiye'deki seyrine göre bu konu yeniden değerlendirilecek.

Üniversitelerdeki tatil süresince konferans, panel, sergi, toplantı, çalıştay, kongre gibi etkinlikler de düzenlenmeyecek.