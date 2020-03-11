Son dakika: Okullarda koronavirüs tatili olacak mı? Gözler Erdoğan başkanlığındaki toplantıya çevrildi

Türkiye'de ilk corona virüsü (Kovid-19) vakasının açıklanmasının ardından milyonlarca öğrenci ve velileri 'yarın okullar tatil olacak mı?' sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. Dün gece saatlerinde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'deki ilk koronavirüs vakasının görüldüğünü açıklamıştı.
KARAR BAŞKAN ERDOĞAN BAŞKANLIĞINDAKİ TOPLANTIDA ALINACAK
Koca, virüsün yurt dışı geçmişi olan bir erkek vatandaşı tarafından Türkiye'ye girdiğini söylemişti. Yaşanan bu gelişmelerin ardından gelen son dakika haberine göre, Erdoğan başkanlığında yapılacak toplantının ardından okulların tatil olup olmayacağı ile ilgili nihai kararın verileceği belirtildi.
KARAR BAŞKAN ERDOĞAN BAŞKANLIĞINDAKİ TOPLANTIDA ALINACAK
Koca, virüsün yurt dışı geçmişi olan bir erkek vatandaşı tarafından Türkiye'ye girdiğini söylemişti. Yaşanan bu gelişmelerin ardından gelen son dakika haberine göre, Erdoğan başkanlığında yapılacak toplantının ardından okulların tatil olup olmayacağı ile ilgili nihai kararın verileceği belirtildi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.