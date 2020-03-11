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Son dakika: Okullarda koronavirüs tatili olacak mı? Gözler Erdoğan başkanlığındaki toplantıya çevrildi

Son dakika haberine göre milyonlarca öğrenci ve veli koronavirüs sebebiyle ''okullarda tatil olacak mı?'' sorusunun cevabını arıyor. Nihai karar Erdoğan başkanlığındaki toplantıda alınacağı bildirildi.

  • Eğitim
  • 11.03.2020 20:51
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  • Son Güncelleme: 11.03.2020 20:51
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Okullarda koronavirüs tatili olacak mı?
'de ilk corona virüsü (Kovid-19) vakasının açıklanmasının ardından milyonlarca öğrenci ve velileri 'yarın okullar tatil olacak mı?' sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. Dün gece saatlerinde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'deki ilk koronavirüs vakasının görüldüğünü açıklamıştı.


KARAR BAŞKAN ERDOĞAN BAŞKANLIĞINDAKİ TOPLANTIDA ALINACAK
Koca, virüsün yurt dışı geçmişi olan bir erkek vatandaşı tarafından Türkiye'ye girdiğini söylemişti. Yaşanan bu gelişmelerin ardından gelen son dakika haberine göre, Erdoğan başkanlığında yapılacak toplantının ardından okulların tatil olup olmayacağı ile ilgili nihai kararın verileceği belirtildi.

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