Okullar tatil edilecek mi sorusu milyonlarca öğrenci ve velinin gündeminde yer alıyor. Çin'in Wuhan kentinden ortaya çıkan ve birçok ülkede görülen koronavirüs tehlikesi devam ediyor. Bugüne kadar koronavirüs nedeniyle dünya genelinde binlerce kişi yaşamını yitirdi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 11 Mart Çarşamba gününün ilk saatlerinde yaptığı açıklamayla, Türkiye'deki ilk koronavirüs vakasını doğruladı. Koca, koronavirüs şüphesi olan bir kişinin test sonucunun pozitif çıktığını açıkladı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ise "Koronavirüs nedeniyle okullar tatil edilecek mi?" sorusuna yanıt verdi. Selçuk,"Ortak açıklama yapacağız, birlikte göreceğiz." dedi.

OKULLAR TATİL Mİ?

Ara tatil öne alındı. İlk, orta ve liseler, 16 Mart itibarıyla bir hafta tatil edildi. Öğrenciler, 23 Mart'tan itibaren bir hafta süreyle evden internet ve televizyon kanalları üzerinden eğitimlerine devam edecekler.

Üniversitelerimiz, 16 Mart tarihinden itibaren 3 hafta süreyle tatil edilecektir.

Uzmanların yaptığı tavsiyeler çerçevesinde spor müsabakalarının Nisan sonuna kadar seyircisiz oynama kararı alınmıştır.

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