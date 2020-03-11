Bugünkü
Takvim

13 Mart Cuma yarın mi? Koronavirüs tatili son dakika var mı? açıklaması okullar tatil mi?

13 Mart yarın mi? Sorusu milyonlarca öğrenci tarafından merakla bekleniyor. Son yapılan açıklama ise tarafından gelecek. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bir milletvekilinin "Okullarda nisan ayında bir haftalık tatilin iki hafta yapılacağıyla ilgili paylaşımlar var. Bu konuda bir açıklama yapabilir misiniz?" sorusu üzerine de "le ilgili biz zaten önümüzdeki günlerde görüşmüş olacağız. Orada tartışmış oluruz." şeklinde konuştu. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ise "Okulların tatil takvimiyle ilgili resmi kaynaklar dışında hiçbir açıklamaya itibar edilmemeli." açıklamasını yaptı. Peki okullar yarın tatil mi? ?

  • Eğitim
  • 12.03.2020 12:32
  •  - 
  • Son Güncelleme: 21.03.2020 02:42
ABONE OL
13 Mart Cuma yarın okullar tatil mi?

Okullar tatil edilecek mi sorusu milyonlarca öğrenci ve velinin gündeminde yer alıyor. Çin'in Wuhan kentinden ortaya çıkan ve birçok ülkede görülen koronavirüs tehlikesi devam ediyor. Bugüne kadar koronavirüs nedeniyle dünya genelinde binlerce kişi yaşamını yitirdi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 11 Mart Çarşamba gününün ilk saatlerinde yaptığı açıklamayla, Türkiye'deki ilk koronavirüs vakasını doğruladı. Koca, koronavirüs şüphesi olan bir kişinin test sonucunun pozitif çıktığını açıkladı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ise "Koronavirüs nedeniyle okullar tatil edilecek mi?" sorusuna yanıt verdi. Selçuk,"Ortak açıklama yapacağız, birlikte göreceğiz." dedi.

OKULLAR TATİL Mİ?

Ara tatil öne alındı. İlk, orta ve liseler, 16 Mart itibarıyla bir hafta tatil edildi. Öğrenciler, 23 Mart'tan itibaren bir hafta süreyle evden internet ve televizyon kanalları üzerinden eğitimlerine devam edecekler.

Üniversitelerimiz, 16 Mart tarihinden itibaren 3 hafta süreyle tatil edilecektir.

Uzmanların yaptığı tavsiyeler çerçevesinde spor müsabakalarının Nisan sonuna kadar seyircisiz oynama kararı alınmıştır.

DETAYLAR İÇİN BİR SONRAKİ SAYFAYA TIKLAYINIZ

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haberler Eğitim 13 Mart Cuma yarın okullar tatil mi? Koronavirüs tatili son dakika var mı? MEB açıklaması okullar tatil mi?
Diğer Eğitim Haberleri Tüm eğitim haberleri
Tüm Eğitim Haberleri