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bursluluk sınavı 5, 6, 7, 8, 9, 10,11. sınıflar başvurusu tarihi! 2020 İOKBS sınav başvuru şartları

Milli Eğitim Bakanlığı'nın her sene düzenlediği İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk sınavı'nın (İOKBS) tarihleri açıklandı. Bursluluk sınavı başvuruları her yıl yoğun ilgi görüyor. Bursluluk sınavı 2020 ne zaman yapılacak? Burs almak isteyen öğrenciler Milli Eğitim Bakanlığı tarafından başvuruları alınan İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavına yoğun ilgi gösteriyorlar. Geçtiğimiz yıl başvuruları 11 Mart ve 22 Mart tarihleri aralığında alınan sınav 2 Haziran'da yapılmıştı. yayınladığı takvimde 2020 yılı sınav tarihini duyurdu. İlgili sınavdan başarılı olabilmek için en az 80 net yapılması gerekir. Ayrıca bu ve üzerinde net yaptıktan sonra bazı kontenjanlara göre değişkenlik gösteren puan türlerine göre kazanma şansı arttırılabilir.

  • Eğitim
  • 11.03.2020 10:36
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  • Son Güncelleme: 11.03.2020 10:36
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MEB bursluluk sınavı 5, 6, 7, 8, 9, 10,11. sınıflar başvurusu ne zaman?

Bursluluk sınavı binlerce öğrenci tarafından merak ediliyor. Bu bağlamda 2020 yılı İOKBS PYBS sınav başvuru şartları ve detayları haberimizde verdik. İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı her yıl Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılıyor. Geçtiğimiz yıl başvuruları 11 Mart ve 22 Mart tarihleri aralığında alınan sınav 2 Haziran'da yapılmıştı. Şimdi gözler 2020 yılı sınav tarihinde. PYBS ilk ve orta öğretim kurumlarında eğitim gören öğrencilere belirli şartlar altında sunulan burs ve yurt olanağının adıdır. Bu sınava girerek başarı sıralamasında üstünlük gösteren öğrenciler 3 ayda bir burs alır veya yatılı olarak kalma imkânı kazanır.

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Haberler Eğitim MEB bursluluk sınavı 5, 6, 7, 8, 9, 10,11. sınıflar başvurusu tarihi! 2020 İOKBS PYBS sınav başvuru şartları
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