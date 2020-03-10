Bursluluk sınavı binlerce öğrenci tarafından merak ediliyor. Bu bağlamda 2020 yılı İOKBS PYBS sınav başvuru şartları ve detayları haberimizde verdik. İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı her yıl Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılıyor. Geçtiğimiz yıl başvuruları 11 Mart ve 22 Mart tarihleri aralığında alınan sınav 2 Haziran'da yapılmıştı. Şimdi gözler 2020 yılı sınav tarihinde. PYBS ilk ve orta öğretim kurumlarında eğitim gören öğrencilere belirli şartlar altında sunulan burs ve yurt olanağının adıdır. Bu sınava girerek başarı sıralamasında üstünlük gösteren öğrenciler 3 ayda bir burs alır veya yatılı olarak kalma imkânı kazanır.

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