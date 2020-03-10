Milli Eğitim Bakanlığı'nın her sene düzenlediği PYBS İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk sınavı'nın (İOKBS) tarihleri açıklandı. Bursluluk sınavı başvuruları her yıl yoğun ilgi görüyor. Bursluluk sınavı 2020 ne zaman yapılacak? Burs almak isteyen öğrenciler Milli Eğitim Bakanlığı tarafından başvuruları alınan İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavına yoğun ilgi gösteriyorlar. Geçtiğimiz yıl başvuruları 11 Mart ve 22 Mart tarihleri aralığında alınan sınav 2 Haziran'da yapılmıştı. MEB yayınladığı takvimde 2020 yılı sınav tarihini duyurdu. İlgili sınavdan başarılı olabilmek için en az 80 net yapılması gerekir. Ayrıca bu ve üzerinde net yaptıktan sonra bazı kontenjanlara göre değişkenlik gösteren puan türlerine göre kazanma şansı arttırılabilir.

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