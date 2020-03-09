2020 yılında Siyer sınavı sonuçları açıklandı, ödüller adaylara veriliyor. Peki Siyer sınavı sonuçlarına göre ödül alan öğrencilere ödülleri ne zaman verilecek, kategori ödülleri neler? Siyer Sınavı başvuruları www.peygambersevdalilari.com ve www.siyersinavi.com adresinden veya Peygamber Sevdalıları Vakfı tarafından belirlenen sınav merkezlerinden yapılacak. Siyer Sınavı, Peygamber Sevdalıları "O'nu Oku O'nu Yaşa" sloganıyla her sene bir sınav düzenlemektedir. Bu organizasyonda Hz. Muhammet'in mesajları, toplumla buluşturularak örnek hayatın öğrenilmesi sağlanır.

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