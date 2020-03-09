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On binler bekliyordu! 9 Mart Pazartesi online sınav sonuçları!

9 Mart Pazartesi online sınav sonuçları on binler tarafından bekleniyordu. Ufka Yolculuk online sınav sonuçları 20.00'de açıklandı. Ufka Yolculuk online sınava bu yıl 670 bin kişi kayıt oldu. 2020 Ufka Yolculuk kayıtları 25 Kasım 2019 ve 2 Mart 2020 tarihleri arasında gerçekleştirildi. Ufka Yolculuk online sınav ise 29 Şubat - 2 Mart 2020 tarihleri arasında yapıldı. Şimdi ise gözler yazılı sınav ve online sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevrildi. Ufka Yolculuk 2020 sınavlarına dair merak edilenlerin tümüne haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz.

  • Eğitim
  • 09.03.2020 19:50
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  • Son Güncelleme: 09.03.2020 19:50
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On binler bekliyordu! Ufka Yolculuk 9 Mart Pazartesi online sınav sonuçları!

9 Mart Ufka Yolculuk online sınav sonuçları binlerce aday tarafından merakla bekleniyordu Ufka Yolculuk online sınav sonuçları takvim.com.tr'de yayınlandı. Aynı zamanda 1. kategori A-B-C-D-E ödülleri de belli olacak. Ufka Yolculuk online sınava bu yıl 670 bin kişi kayıt oldu. 2020 Ufka Yolculuk kayıtları 25 Kasım 2019 ve 2 Mart 2020 tarihleri arasında gerçekleştirildi. Ufka Yolculuk online sınav ise 29 Şubat - 2 Mart 2020 tarihleri arasında yapıldı. Ufka Yolculuk Bilgi ve Kültür Yarışmaları her sene farklı bir konuda yarışma düzenleyerek toplumda farkındalık oluşturmaktadır.

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