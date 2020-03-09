9 Mart Ufka Yolculuk online sınav sonuçları binlerce aday tarafından merakla bekleniyordu Ufka Yolculuk online sınav sonuçları takvim.com.tr'de yayınlandı. Aynı zamanda 1. kategori A-B-C-D-E ödülleri de belli olacak. Ufka Yolculuk online sınava bu yıl 670 bin kişi kayıt oldu. 2020 Ufka Yolculuk kayıtları 25 Kasım 2019 ve 2 Mart 2020 tarihleri arasında gerçekleştirildi. Ufka Yolculuk online sınav ise 29 Şubat - 2 Mart 2020 tarihleri arasında yapıldı. Ufka Yolculuk Bilgi ve Kültür Yarışmaları her sene farklı bir konuda yarışma düzenleyerek toplumda farkındalık oluşturmaktadır.

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