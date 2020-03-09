9 Mart Ufka Yolculuk sınavı ilkokul, ortaokul, lise ve danışman ödülleri nedir? Online sınavda kimler 50 puanı geçti?

Ufka Yolculuk 9 Mart Pazartesi online sınav sonuçları on binler tarafından bekleniyordu. Ufka Yolculuk online sınav sonuçları 20.00'de açıklandı. Ufka Yolculuk online sınava bu yıl 670 bin kişi kayıt oldu. 2020 Ufka Yolculuk kayıtları 25 Kasım 2019 ve 2 Mart 2020 tarihleri arasında gerçekleştirildi. Ufka Yolculuk online sınav ise 29 Şubat - 2 Mart 2020 tarihleri arasında yapıldı. Şimdi ise gözler yazılı sınav ve online sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevrildi. Ufka Yolculuk 2020 sınavlarına dair merak edilenlerin tümüne haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz.

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