Bugünkü
Takvim

9 Mart Ufka Yolculuk sınavı ilkokul, ortaokul, lise ve danışman ödülleri nedir? Online sınavda kimler 50 puanı geçti?

9 Mart Ufka Yolculuk sınavı ve online sınavda kimler 50 puanı geçti? Gibi sorular oldukça merak ediliyor. İlkokul, ortaokul, lise ve danışman ödülleri hakkında açıklamalar haberimizde yer alacak. Ufka Yolculuk Bilgi ve Kültür Yarışmaları her sene farklı bir konuda yarışma düzenleyerek toplumda farkındalık oluşturmaktadır. Geçen sene yarışması yapılan “Güzel Ahlâk” konusunun bir bütünleyeni olarak bu sene yarışmamızın konusu “ADAP” olarak belirlenmiştir.

  • Eğitim
  • 09.03.2020 19:45
  •  - 
  • Son Güncelleme: 09.03.2020 19:45
ABONE OL
9 Mart Ufka Yolculuk sınavı ilkokul, ortaokul, lise ve danışman ödülleri nedir?

Ufka Yolculuk 9 Mart Pazartesi online sınav sonuçları on binler tarafından bekleniyordu. Ufka Yolculuk online sınav sonuçları 20.00'de açıklandı. Ufka Yolculuk online sınava bu yıl 670 bin kişi kayıt oldu. 2020 Ufka Yolculuk kayıtları 25 Kasım 2019 ve 2 Mart 2020 tarihleri arasında gerçekleştirildi. Ufka Yolculuk online sınav ise 29 Şubat - 2 Mart 2020 tarihleri arasında yapıldı. Şimdi ise gözler yazılı sınav ve online sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevrildi. Ufka Yolculuk 2020 sınavlarına dair merak edilenlerin tümüne haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz.

DETAYLAR İÇİN BİR SONRAKİ SAYFAYA TIKLAYINIZ

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haberler Eğitim 9 Mart Ufka Yolculuk sınavı ilkokul, ortaokul, lise ve danışman ödülleri nedir? Online sınavda kimler 50 puanı geçti?
Diğer Eğitim Haberleri Tüm eğitim haberleri
Tüm Eğitim Haberleri