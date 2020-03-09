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2020 yılı nelerdir? İşte listesi

2020 yılında Siyer sınavı sonuçları açıklandı, ödüller adaylara veriliyor. Peki Siyer sınavı sonuçlarına göre ödül alan öğrencilere ödülleri ne zaman verilecek, kategori ödülleri neler? Siyer Sınavı başvuruları www.peygambersevdalilari.com ve www.siyersinavi.com adresinden veya tarafından belirlenen sınav merkezlerinden yapılacak. Siyer Sınavı, Peygamber Sevdalıları “O’nu Oku O’nu Yaşa” sloganıyla her sene bir sınav düzenlemektedir. Bu organizasyonda Hz. Muhammet’in mesajları, toplumla buluşturularak örnek hayatın öğrenilmesi sağlanır.

  • Eğitim
  • 09.03.2020 14:28
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  • Son Güncelleme: 09.03.2020 14:28
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Siyer sınavı ödülleri neler 2020 kategori ödülleri listesi

Peygamber Sevdalıları platformunun her sene düzenlediği Siyer sınavı 2020 yılında yapıldı. Siyer sonuçları açıklandı. Siyer sınav sonuçlarına göre 1.2 ve 3. olan adaylara ödülleri verilecek. Peki Siyer sınavı ödülleri neler? Daha önce Siyer Sınavı'ndan ödül alan kişiler 2020 yılındaki sınava giremezler. Sınavların ardından dereceye girip umre ödülü kazanan kişiler, kendileri umreye gitmemesi halinde birinci derece yakınlarını umreye gönderebilecek. Umre için yol ücreti, barınma ve iaşe haricindeki ödemeler şahsa aittir.

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