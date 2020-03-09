Peygamber Sevdalıları platformunun her sene düzenlediği Siyer sınavı 2020 yılında yapıldı. Siyer sonuçları açıklandı. Siyer sınav sonuçlarına göre 1.2 ve 3. olan adaylara ödülleri verilecek. Peki Siyer sınavı ödülleri neler? Daha önce Siyer Sınavı'ndan ödül alan kişiler 2020 yılındaki sınava giremezler. Sınavların ardından dereceye girip umre ödülü kazanan kişiler, kendileri umreye gitmemesi halinde birinci derece yakınlarını umreye gönderebilecek. Umre için yol ücreti, barınma ve iaşe haricindeki ödemeler şahsa aittir.

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