9 Mart Ufka Yolculuk online sınav sonuçları binlerce aday tarafından merakla bekleniyor. Ufka Yolculuk online sınav sonuçları açıklanır açıklanmaz takvim.com.tr'de olacak. Aynı zamanda 1. kategori A-B-C-D-E ödülleri de belli olacak. Ufka Yolculuk online sınava bu yıl 670 bin kişi kayıt oldu. 2020 Ufka Yolculuk kayıtları 25 Kasım 2019 ve 2 Mart 2020 tarihleri arasında gerçekleştirildi. Ufka Yolculuk online sınav ise 29 Şubat - 2 Mart 2020 tarihleri arasında yapıldı. Ufka Yolculuk Bilgi ve Kültür Yarışmaları her sene farklı bir konuda yarışma düzenleyerek toplumda farkındalık oluşturmaktadır. Geçen sene yarışması yapılan "Güzel Ahlâk" konusunun bir bütünleyeni olarak bu sene yarışmamızın konusu "ADAP" olarak belirlenmiştir.

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