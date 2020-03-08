9 Mart Ufka Yolculuk online sınav sonuçları! Ufka Yolculuk online sınava bu yıl 670 bin kişi kayıt oldu. 2020 Ufka Yolculuk kayıtları 25 Kasım 2019 ve 2 Mart 2020 tarihleri arasında gerçekleştirildi. Ufka Yolculuk online sınav ise 29 Şubat - 2 Mart 2020 tarihleri arasında yapıldı. Ufka Yolculuk Bilgi ve Kültür Yarışmaları her sene farklı bir konuda yarışma düzenleyerek toplumda farkındalık oluşturmaktadır. Geçen sene yarışması yapılan "Güzel Ahlâk" konusunun bir bütünleyeni olarak bu sene yarışmamızın konusu "ADAP" olarak belirlenmiştir. Ufka Yolculuk sınav puan açıklaması 7 Nisan 2020 salı günü saat 20:00'da yapılacak. Sınav sonuçları ise 14 Nisan 2020 tarihinde saat 20:00'da açıklanacak.

DETAYLAR İÇİN BİR SONRAKİ SAYFAYA TIKLAYINIZ