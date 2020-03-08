2020 yılı Ufka yolculuk cevap anahtarı! Ufka yolculuk sınavı soruları ve cevap anahtarları açıklanır açıklanmaz takvim.com.tr'de. 2020 Ufka Yolculuk kayıtları 25 Kasım 2019 ve 2 Mart 2020 tarihleri arasında gerçekleştirildi. Ufka Yolculuk online sınav ise 29 Şubat - 2 Mart 2020 tarihleri arasında yapıldı. Ufka Yolculuk Bilgi ve Kültür Yarışmaları her sene farklı bir konuda yarışma düzenleyerek toplumda farkındalık oluşturmaktadır. Geçen sene yarışması yapılan "Güzel Ahlâk" konusunun bir bütünleyeni olarak bu sene yarışmamızın konusu "ADAP" olarak belirlenmiştir.

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