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2020 yılı cevap anahtarı! 9 Mart ve cevap anahtarları

2020 yılı cevap anahtarı ve soruları adaylar tarafından oldukça merak ediliyor. Bu bağlamda www.ufkayolculuk.com internet sitesinde sorularınıza net cevaplar bulabileceksiniz. 2020 Ufka Yolculuk kayıtları 25 Kasım 2019 ve 2 gerçekleştirildi. Ufka Yolculuk online sınav ise 29 Şubat - 2 Mart 2020 tarihleri arasında yapıldı. Ufka Yolculuk Bilgi ve her sene farklı bir konuda yarışma düzenleyerek toplumda farkındalık oluşturmaktadır. Geçen sene yarışması yapılan "âk" konusunun bir bütünleyeni olarak bu sene yarışmamızın konusu "ADAP" olarak belirlenmiştir. Ufka Yolculuk sınav puan açıklaması 7 Nisan 2020 salı günü saat 20:00'da yapılacak.

  • Eğitim
  • 08.03.2020 20:44
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  • Son Güncelleme: 08.03.2020 20:44
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2020 yılı Ufka yolculuk cevap anahtarı!

2020 yılı Ufka yolculuk cevap anahtarı! Ufka yolculuk sınavı soruları ve cevap anahtarları açıklanır açıklanmaz takvim.com.tr'de. 2020 Ufka Yolculuk kayıtları 25 Kasım 2019 ve 2 Mart 2020 tarihleri arasında gerçekleştirildi. Ufka Yolculuk online sınav ise 29 Şubat - 2 Mart 2020 tarihleri arasında yapıldı. Ufka Yolculuk Bilgi ve Kültür Yarışmaları her sene farklı bir konuda yarışma düzenleyerek toplumda farkındalık oluşturmaktadır. Geçen sene yarışması yapılan "Güzel Ahlâk" konusunun bir bütünleyeni olarak bu sene yarışmamızın konusu "ADAP" olarak belirlenmiştir.

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