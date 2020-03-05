Ufka Yolculuk online sınav sonuçları www.ufkayolculuk.com adresi üzerinden 9 Mart Pazartesi saat 20.00'da açıklanacak. Ufka Yolculuk sınavı hakkında bilmeyenlere detaylar verelim. Ufka Yolculuk Bilgi ve Kültür Yarışmaları her sene farklı bir konuda yarışma düzenleyerek toplumda farkındalık oluşturmaktadır. Ufka Yolculuk online sınava bu yıl 670 bin kişi kayıt oldu. 2020 Ufka Yolculuk kayıtları 25 Kasım 2019 ve 2 Mart 2020 tarihleri arasında gerçekleştirildi. Ufka Yolculuk online sınav ise 29 Şubat - 2 Mart 2020 tarihleri arasında yapıldı.

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