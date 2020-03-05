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2020 yılı sınavı 1. kategori A-B-C-D-E ödülleri neler? açıklaması

online sınav sonuçları www.ufkayolculuk.com adresi üzerinden 9 Mart Pazartesi saat 20.00'da açıklanacak. Ufka Yolculuk sınavı hakkında bilmeyenlere detaylar verelim. Ufka Yolculuk Bilgi ve her sene farklı bir konuda yarışma düzenleyerek toplumda farkındalık oluşturmaktadır. Ufka Yolculuk online sınava bu yıl 670 bin kişi kayıt oldu. 2020 Ufka Yolculuk kayıtları 2019 ve 2 Mart 2020 tarihleri arasında gerçekleştirildi. Ufka Yolculuk online sınav ise - 2 Mart 2020 tarihleri arasında yapıldı.

  • Eğitim
  • 06.03.2020 09:30
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  • Son Güncelleme: 06.03.2020 09:30
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Ufka Yolculuk online sınav sonucu ne oldu?

Her yıl yüzbinlerce aday Ufka Yolculuk sınavı için ter döküyor. 2020 yılında da 670 bin kişi kayıt oldu. 2020 Ufka Yolculuk kayıtları 25 Kasım 2019 ve 2 Mart 2020 tarihleri arasında gerçekleştirildi. Bu bağlamda Ufka Yolculuk online sınav ise 29 Şubat - 2 Mart 2020 tarihleri arasında yapıldı. Ufka Yolculuk online sınav puan açıklaması 9 Mart 2020 Pazartesi günü saat 20:00'da yapılacak. Ufka Yolculuk Bilgi ve Kültür Yarışmaları her sene farklı bir konuda yarışma düzenleyerek toplumda farkındalık oluşturmaktadır. Geçen sene yarışması yapılan "Güzel Ahlâk" konusunun bir bütünleyeni olarak bu sene yarışmamızın konusu "ADAP" olarak belirlenmiştir.

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