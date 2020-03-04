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Ve tarih belli oldu... 2020 YÖKDİL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Akademik kariyer hedefleyen binlerce kişinin giriş yaptığı 2020 YÖKDİL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? YÖKDİL sınav sonuç açıklanma tarihi belli oldu. Lisansüstü eğitim veya akademik kariyer hedefleyen kişiler tarafından Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL) puanına ihtiyaç duyuluyor. YÖKDİL sınavı 1 Mart tarihinde yapılmıştı. Peki, 2020 ne zaman açıklanacak? YÖKDİL sınav sonuçları için tarih verildi.

  • Eğitim
  • 05.03.2020 09:52
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  • Son Güncelleme: 05.03.2020 09:53
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Ve tarih belli oldu... 2020 YÖKDİL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

YÖKDİL sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 YÖKDİL sınav sonuç tarihi için ÖSYM sınav takvimi yoğun şekilde araştırılıyor. 1 Mart tarihinde yapılan YÖKDİL/1 sınavının ardından YÖKDİL sonuçları merak ediliyor. YÖKDİL'in 2. sınavı için başvurular 17-27 Temmuz 2020 tarihleri arasında alınacak. YÖKDİL ikinci sınavı 13 Eylül 2020'de yapılacak. YÖKDİL sınavına akademik kariyer düşünen kişiler yoğun katılım gösteriyor. İşte, 2020 YÖKDİL sonuçları ne zaman açıklanacak sorusunun yanıtı…

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