YKS başvuruları saat kaçta bitecek? 2020 YKS başvuru ücreti ne kadar, hangi bankaya yatacak sorusuna başvuru işlemlerini son güne bırakan adaylar yanıt arıyor. Üniversite sınavına başvurular için son güne girildi. 2020 yılı içerisinde gerçekleştirilecek, TYT, AYT ve YDT oturumları için adayların başvuru işlemini tamamladıktan sonra ücretini yatırması gerekiyor. Üç oturuma birden girecek aday toplam 210 TL ödeyecek. Peki, YKS başvuru ücreti ne kadar, hangi bankaya yatacak? YKS başvuruları saat kaçta bitecek? İşte detaylar…

YKS BAŞVURUSU SAAT KAÇTA BİTECEK?

Kurumun AİS sayfası üzerinden gerçekleştirilebilen başvuru işlemleri 3 Mart 2020 Salı günü saat 23:59'da tamamlanacak.