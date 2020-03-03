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ları saat kaçta bitecek? ücreti hangi bankaya yatacak?

2020 ücreti hangi bankaya yatacak? sorusuna üniversiteli olma hayali kuran binlerce kişi yanıt arıyor. ları için 3 Mart son gün. Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) olmak üzere 3 oturumda yapılacak sınavda her oturum için farklı ödeme yapmanız gerekiyor. Peki, 2020 ne kadar, hangi bankaya yatacak? YKS başvuruları saat kaçta bitecek? İşte yanıtı…

  • Eğitim
  • 03.03.2020 10:30
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  • Son Güncelleme: 03.03.2020 10:30
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YKS başvuruları ne zaman, saat kaçta bitecek?

YKS başvuruları saat kaçta bitecek? 2020 YKS başvuru ücreti ne kadar, hangi bankaya yatacak sorusuna başvuru işlemlerini son güne bırakan adaylar yanıt arıyor. Üniversite sınavına başvurular için son güne girildi. 2020 yılı içerisinde gerçekleştirilecek, TYT, AYT ve YDT oturumları için adayların başvuru işlemini tamamladıktan sonra ücretini yatırması gerekiyor. Üç oturuma birden girecek aday toplam 210 TL ödeyecek. Peki, YKS başvuru ücreti ne kadar, hangi bankaya yatacak? YKS başvuruları saat kaçta bitecek? İşte detaylar…

YKS BAŞVURUSU SAAT KAÇTA BİTECEK?

Kurumun AİS sayfası üzerinden gerçekleştirilebilen başvuru işlemleri 3 Mart 2020 Salı günü saat 23:59'da tamamlanacak.

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