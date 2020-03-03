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başvuruları bugün sona eriyor! YKS başvurusu nasıl yapılır?

tarafından yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı () başvuruları bugün sona eriyor. Başvurulara ilişkin detaylı bilgiler ÖSYM'nin internet sitesindeki YKS kılavuzunda yer alıyor.

  • Eğitim
  • 03.03.2020 10:22
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  • Son Güncelleme: 03.03.2020 10:30
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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi () tarafından alınan Yükseköğretim Kurumları Sınavı () başvuruları bugün sona erecek.

Üniversite adaylarına, 20 Haziran'da Temel Yeterlilik Testi (TYT), 21 Haziran sabah oturumunda Alan Yeterlilik Testleri (AYT), öğleden sonraki oturumda ise Yabancı Dil Testi (YDT) uygulanacak.

Sınav başvuruları bugün saat 23.59'da sona erecek.

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden yapabilecek.

Adaylar, başvurulara ilişkin ayrıntılı bilgiye ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan YKS kılavuzundan erişebilecek.

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