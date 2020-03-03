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On binler bekliyor! sınavı ödülleri neler olacak? 2020 sonuçları açıklandı mı?

sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Sorusu adaylar tarafından oldukça merak ediliyor. sonuçları www.ufkayolculuk.com adresi üzerinden 9 Mart Pazartesi saat 20.00'da açıklanacak. Ufka Yolculuk sınavı hakkında bilmeyenlere detaylar verelim. Ufka Yolculuk Bilgi ve her sene farklı bir konuda yarışma düzenleyerek toplumda farkındalık oluşturmaktadır. Ufka Yolculuk online sınava bu yıl 670 bin kişi kayıt oldu. 2020 Ufka Yolculuk kayıtları 25 Kasım 2019 ve 2 Mart 2020 tarihleri arasında gerçekleştirildi. Ufka Yolculuk online sınav ise - 2 Mart 2020 tarihleri arasında yapıldı.

  • Eğitim
  • 04.03.2020 10:02
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  • Son Güncelleme: 04.03.2020 10:02
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2020 Ufka Yolculuk online sınav sonuçları açıklandı mı?

2020 Ufka Yolculuk online sınav sonuçları yoğun olarak araştırılıyor. Bu sene 8.si düzenlenen Ufka Yolculuk Bilgi ve Kültür Yarışmasında ADAP temalı konu işleniyor. Ufka Yolculuk online sınava bu yıl 670 bin kişi kayıt oldu. 2020 Ufka Yolculuk kayıtları 25 Kasım 2019 ve 2 Mart 2020 tarihleri arasında gerçekleştirildi. Ufka Yolculuk online sınav ise 29 Şubat - 2 Mart 2020 tarihleri arasında yapıldı.Ufka Yolculuk sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Ufka Yolculuk online sınav sonuçları belli oldu mu? gibi soruların yanıtları tüm adaylar tarafından merak ediliyor. Ufka Yolculuk sınav sonuçları ve yazılı sınav hakkında araştırmalar da hız kazandı. İşte tüm merak edilenler...

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