2020 Ufka Yolculuk online sınav sonuçları yoğun olarak araştırılıyor. Bu sene 8.si düzenlenen Ufka Yolculuk Bilgi ve Kültür Yarışmasında ADAP temalı konu işleniyor. Ufka Yolculuk online sınava bu yıl 670 bin kişi kayıt oldu. 2020 Ufka Yolculuk kayıtları 25 Kasım 2019 ve 2 Mart 2020 tarihleri arasında gerçekleştirildi. Ufka Yolculuk online sınav ise 29 Şubat - 2 Mart 2020 tarihleri arasında yapıldı.Ufka Yolculuk sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Ufka Yolculuk online sınav sonuçları belli oldu mu? gibi soruların yanıtları tüm adaylar tarafından merak ediliyor. Ufka Yolculuk sınav sonuçları ve yazılı sınav hakkında araştırmalar da hız kazandı. İşte tüm merak edilenler...

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