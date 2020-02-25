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: 20 bin ve ! ?

: tarafından bir son dakika açıklaması yapıldı ve 20 bin ataması kapsamında sonuçlarının açıklandığına yer verildi. Öğretmen adayları sonuçları, e-Devlet kapısından öğrenebilecek. Sözlü mülakatı geçen gençler, tarihleri arasında tercih verecek. Atamalar sözlü mülakat ve puanının ortalamasına göre yapılacak. Atama tercihleri 9-13 Mart'ta alınacak, sonuçları ise 18 Mart'ta duyurulacak. İşte 20 bin sözleşmeli öğretmen ! Peki ? Detaylar takvim.com.tr'de sizlerle.

  • Eğitim
  • 25.02.2020 13:03
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  • Son Güncelleme: 25.02.2020 13:03
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Tercih yapmaya hak kazandınız ne demek?

ikgm meb: Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bir açıklama yapıldı ve 20 bin sözleşmeli öğretmen alımı mülakat sonuçlarının açıklandığına yer verildi. Sözleşmeli öğretmen, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından getirilmiş bir sistemdir. Devlet kadrolarının kontrol altına alınmaya çalışılması ve sürekli olarak öğretmenleri dinamik ve yenilikçi tutmaya çalışan sistemdir.

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Haberler Eğitim ikgm meb: 20 bin sözleşmeli öğretmen tercih atama tarihi ve branş dağılımı! Tercih yapmaya hak kazandınız ne demek?
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