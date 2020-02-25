ikgm meb: Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bir açıklama yapıldı ve 20 bin sözleşmeli öğretmen alımı mülakat sonuçlarının açıklandığına yer verildi. Sözleşmeli öğretmen, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından getirilmiş bir sistemdir. Devlet kadrolarının kontrol altına alınmaya çalışılması ve sürekli olarak öğretmenleri dinamik ve yenilikçi tutmaya çalışan sistemdir.

DETAYLAR İÇİN BİR SONRAKİ SAYFAYA TIKLAYINIZ