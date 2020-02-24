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: 25 Şubat 20 bin sözleşmeli öğretmen sonuçları! nasıl ve nereden yapılır?

: Eğitimde reform adımları sürdürülürken, sözleşmeli ve ücretli öğretmenlerin özlük hakları iyileştirilmeye devam ediliyor. , sözleşmeli öğretmenlere sağlık ve aile birliği mazeretine bağlı olarak yer değiştirme hakkı verildiğini, ekonomik imkanlar kapsamında ücretli öğretmenlerin mali haklarına ilişkin de iyileşme sağlanmasına yönelik çalışmalar yaptıklarını ifade etti. lar 5 Şubat 2020 tarihinde yapılmaya başlandı ve 22 Şubat 2020 tarihinde sona ermişti. Peki 20 bin sonuçları açıklandı mı? nasıl ve nereden yapılır? Detaylar takvim.com.tr'de

  • Eğitim
  • 24.02.2020 18:18
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  • Son Güncelleme: 24.02.2020 18:19
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25 Şubat 20 bin sözleşmeli öğretmen sözlü sınav sonuçları!

meb.gov.tr: 20 bin sözleşmeli öğretmen sözlü sınav sonuçları ve atama tercihleri nasıl ve nereden yapılır? Soruları gündem oldu. Eğitimde reform adımları sürdürülürken, sözleşmeli ve ücretli öğretmenlerin özlük hakları iyileştirilmeye devam ediliyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sözleşmeli öğretmenlere sağlık ve aile birliği mazeretine bağlı olarak yer değiştirme hakkı verildiğini, ekonomik imkanlar kapsamında ücretli öğretmenlerin mali haklarına ilişkin de iyileşme sağlanmasına yönelik çalışmalar yaptıklarını ifade etti. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk geçtiğimiz günlerde 20 bin ek öğretmen ataması yapılacağını duyurmuştu. Eğitim sistemine dair yeniliklerin de yapılacağını duyuran Selçuk, 2019'un 3. çeyreğinden itibaren ekonomide olan iyileşmeye dikkat çekti ve atama kararının bu gelişmelerden sonra alındığını belirtti.

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Haberler Eğitim meb.gov.tr: 25 Şubat 20 bin sözleşmeli öğretmen sözlü sınav sonuçları! MEB Atama tercihleri nasıl ve nereden yapılır?
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