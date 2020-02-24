meb.gov.tr: 20 bin sözleşmeli öğretmen sözlü sınav sonuçları ve atama tercihleri nasıl ve nereden yapılır? Soruları gündem oldu. Eğitimde reform adımları sürdürülürken, sözleşmeli ve ücretli öğretmenlerin özlük hakları iyileştirilmeye devam ediliyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sözleşmeli öğretmenlere sağlık ve aile birliği mazeretine bağlı olarak yer değiştirme hakkı verildiğini, ekonomik imkanlar kapsamında ücretli öğretmenlerin mali haklarına ilişkin de iyileşme sağlanmasına yönelik çalışmalar yaptıklarını ifade etti. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk geçtiğimiz günlerde 20 bin ek öğretmen ataması yapılacağını duyurmuştu. Eğitim sistemine dair yeniliklerin de yapılacağını duyuran Selçuk, 2019'un 3. çeyreğinden itibaren ekonomide olan iyileşmeye dikkat çekti ve atama kararının bu gelişmelerden sonra alındığını belirtti.

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