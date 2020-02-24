meb.gov.tr: Eğitimde reform adımları sürdürülürken, sözleşmeli ve ücretli öğretmenlerin özlük hakları iyileştirilmeye devam ediliyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sözleşmeli öğretmenlere sağlık ve aile birliği mazeretine bağlı olarak yer değiştirme hakkı verildiğini, ekonomik imkanlar kapsamında ücretli öğretmenlerin mali haklarına ilişkin de iyileşme sağlanmasına yönelik çalışmalar yaptıklarını ifade etti. Sözlü Sınavlar 5 Şubat 2020 tarihinde yapılmaya başlandı ve 22 Şubat 2020 tarihinde sona ermişti. Peki 20 bin sözleşmeli öğretmen sözlü sınav sonuçları açıklandı mı? MEB atama tercihleri nasıl ve nereden yapılır? Detaylar takvim.com.tr'de

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