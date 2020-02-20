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Öğretmen ek atama başvuru şartları nedir? 20 bin sözleşmeli öğretmen ek atama son dakika açıklaması!

, AA Editör Masası'na konuk oldu. Bakan Selçuk, 20 bin ek atama müjdesi verdi. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, özetle şunları söyledi: ''Bu dönem inşallah 20 bin ek atama gelecek. Bir 20 bini geçenlerde ilan etmiştik, bir 20 bin daha gelecek. Bunların dönemleri var. Bugün ilkbahar ve cemre düştü. Biz de bir müjde vermiş olduk'' şeklinde konuştu. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda görev alan sözleşmeli öğretmenler kadrolu öğretmenlerle aynı yetkilere sahiptir. Ders verme ve öğrencilerin ilgili ders ile ilgili bilgi düzeyini ölçmek için sınav yapma yetkileri vardır. İşte öğretmen ek atama başvuru şartları ve detayları...

  • Eğitim
  • 20.02.2020 11:43
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  • Son Güncelleme: 20.02.2020 11:43
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Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan 20 bin ek atama müjdesi

Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan 20 bin ek atama müjdesi adayları oldukça sevindirdi. Milli Eğitim Bakanı Selçuk Bugün ilkbahar ve cemre düştü. Biz de bir müjde vermiş olduk. Aslında 2020 yılı 20 binle sınırlıydı, ekonomideki iyileşme neticesinde bir 20 bin daha geldi. Bu bizi çok mutlu etti." dedi. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı olarak çalışan sözleşmeli öğretmenler KPSS puanından ve sözlü mülakattan başarı ile geçmelidir. Sözleşmeli öğretmenler haftalık 15 saat çalışarak bunun karşılında maaş hak ederler. Kadrolu öğretmenler de çalışma saatleri aynıdır. Sözleşmeli öğretmenler görev süresince öğretmen performans puanı için sürekli olarak çalışmakta ve kendini geliştirmeye çalışmak zorundadır.

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