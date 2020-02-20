Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan 20 bin ek atama müjdesi adayları oldukça sevindirdi. Milli Eğitim Bakanı Selçuk Bugün ilkbahar ve cemre düştü. Biz de bir müjde vermiş olduk. Aslında 2020 yılı 20 binle sınırlıydı, ekonomideki iyileşme neticesinde bir 20 bin daha geldi. Bu bizi çok mutlu etti." dedi. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı olarak çalışan sözleşmeli öğretmenler KPSS puanından ve sözlü mülakattan başarı ile geçmelidir. Sözleşmeli öğretmenler haftalık 15 saat çalışarak bunun karşılında maaş hak ederler. Kadrolu öğretmenler de çalışma saatleri aynıdır. Sözleşmeli öğretmenler görev süresince öğretmen performans puanı için sürekli olarak çalışmakta ve kendini geliştirmeye çalışmak zorundadır.

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