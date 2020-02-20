Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, AA Editör Masası'na konuk oldu. Bakan Selçuk, 20 bin ek atama müjdesi verdi. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, özetle şunları söyledi: ''Bu dönem inşallah 20 bin ek atama gelecek. Bir 20 bini geçenlerde ilan etmiştik, bir 20 bin daha gelecek. Bunların dönemleri var. Bugün ilkbahar ve cemre düştü. Biz de bir müjde vermiş olduk'' şeklinde konuştu. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda görev alan sözleşmeli öğretmenler kadrolu öğretmenlerle aynı yetkilere sahiptir. Ders verme ve öğrencilerin ilgili ders ile ilgili bilgi düzeyini ölçmek için sınav yapma yetkileri vardır. İşte öğretmen ek atama başvuru şartları ve detayları...

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