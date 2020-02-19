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  • 19.02.2020 11:10
  • Son Güncelleme: 19.02.2020 11:10

başvuruları başladı

On binlerce öğrencinin yabancı dil seviyesini belirlemek için girmeye hazırlandığı 2020-/1 sınavı için başvurular başladı. Başvuruların 26 Şubat'ta sona ereceği öğrenildi.

YDS başvuruları başladı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi () Başkanlığınca 12 Nisan'da uygulanacak Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2020-/1) için başvurular başladı.

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 12 Nisan'da uygulanacak 2020 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2020-YDS/1) için başvurular, 19-26 Şubat 2020 tarihlerinde yapılacak.

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak "https://ais.osym.gov.tr" adresinden gerçekleştirebilecek.

Sınava ilişkin ayrıntılı bilgiye 2020-YDS kılavuzundan erişilebilecek.

Kılavuzdaki bilgilere göre, 2020-YDS/1 için geç başvuru günü de 10 Mart olarak belirlendi.

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