Bugünkü
Takvim
  • Eğitim
  • 15.02.2020 09:58
  • Son Güncelleme: 15.02.2020 09:58

sonuçları ne zaman açıklanacak? (15-16 Şubat 2020 AUZEF bütünleme sınavı)

için bekleyiş sona erdi. 2019-2020 yarıl sonu telafi sınavına katılacak öğrenciler, şimdiden sonuçların açıklanacağı tarihi heyecanla beklemeye başladı. Telafi sınavı 15-16 Şubat'ta gerçekleştirilecek. Peki, ne zaman açıklanacak? AUZEF bütünleme sınavı soruları ve cevapları ne zaman yayımlanır?

AUZEF telafi sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?

AUZEF telafi sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) telafi sınavı gerçekleştiriliyor. AUZEF final sınavı sonuçlarına göre, geçme notunu alamayan öğrenciler için telafi sınavı gerçekleştiriliyor. Dersleri vermek ya da mezun olabilmek üzere sınavlara katılacak öğrenciler, sonuçların açıklanacağı tarihe kilitlendi. Peki, AUZEF telafi sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? AUZEF bütünleme sınavı soruları ve cevapları ne zaman yayımlanır? İşte ayrıntılar...

AUZEF TELAFİ SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AUZEF telafi sınavı sonuçlarının hangi tarihte açıklanacağı henüz bilinmiyor. Ancak bir önceki sınavlara bakacak olursak, sonuçların sınavın tamamlanmasının ardından 15 gün içerisinde açıklandığı görülüyor. Buna göre, AUZEF telafi sınavı sonuçlarının 02-06 Mart 2020 tarihleri arasında açıklanması bekleniyor. Tarihler tahmini olup, resmi açıklamayı beklemekte fayda var.

AUZEF TELAFİ SINAVI SORULARI VE CEVAPLARI YAYINLANDI MI?

Sınav soru ve cevaplarının önümüzdeki hafta içerisinde erişime açılması bekleniyor.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haberler Eğitim AUZEF telafi sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? (15-16 Şubat 2020 AUZEF bütünleme sınavı)
Diğer Eğitim Haberleri Tüm eğitim haberleri
Tüm Eğitim Haberleri