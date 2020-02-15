AUZEF telafi sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) telafi sınavı gerçekleştiriliyor. AUZEF final sınavı sonuçlarına göre, geçme notunu alamayan öğrenciler için telafi sınavı gerçekleştiriliyor. Dersleri vermek ya da mezun olabilmek üzere sınavlara katılacak öğrenciler, sonuçların açıklanacağı tarihe kilitlendi. Peki, AUZEF telafi sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? AUZEF bütünleme sınavı soruları ve cevapları ne zaman yayımlanır? İşte ayrıntılar...

AUZEF TELAFİ SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AUZEF telafi sınavı sonuçlarının hangi tarihte açıklanacağı henüz bilinmiyor. Ancak bir önceki sınavlara bakacak olursak, sonuçların sınavın tamamlanmasının ardından 15 gün içerisinde açıklandığı görülüyor. Buna göre, AUZEF telafi sınavı sonuçlarının 02-06 Mart 2020 tarihleri arasında açıklanması bekleniyor. Tarihler tahmini olup, resmi açıklamayı beklemekte fayda var.

AUZEF TELAFİ SINAVI SORULARI VE CEVAPLARI YAYINLANDI MI?

Sınav soru ve cevaplarının önümüzdeki hafta içerisinde erişime açılması bekleniyor.