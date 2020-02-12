İkinci ara tatil dönemi için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bu yıl itibarıyla uygulamaya alınan ara tatil uygulamasının ikincisi için geri sayım başladı. Bakan Ziya Selçuk, öğretmenlerin dönem bittiğinde çok yorulduğunu belirterek, ara tatillerin asıl amacının öğretmenler için olduğunu açıklamıştı. Öğrenciler ve öğretmenlerin merakla beklediği ara tatilin ikincisi için tarih belli oldu. Peki, ikinci dönem ara tatil ne zaman? 9 gün tatil ne zaman yapılacak? Okullar ne zaman kapanacak? İşte konu ile ilgili ayrıntılar...

İkinci ara tatil: 6 - 10 Nisan 2020 tarihleri arasında yaşanacak. 13 Nisan 2020'de eğitim öğretim devam edecek.

Yaz tatili: 2019-2020 eğitim öğretim dönemi 19 Haziran 2020 tarihinde tamamlanacak ve 11 haftalık yaz tatili başlayacak.

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