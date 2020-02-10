ATA AÖF bütünleme sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nde (ATA AÖF) eğitimini sürdüren öğrenciler katıldıklatı bütünleme sınavının sonuçlarını merakla bekliyor. Yarıyıl sonu sınav notunun yerine geçen bütünleme sınavının sonuçları için gözler Atatürk Üniversitesi'ne çevrildi. Peki, ATA AÖF bütünleme sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte 2020 ATA AÖF kayıt ve sınav takvimi...

ATA AÖF BÜTÜNLEME SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sonuçlar henüz açıklanmadı. Bilindiği üzere, ATA AÖF sınavlarının sonuçları, sınavın tamamlanmasının ardından 15 gün içerisinde açıklanıyor. Buna göre, 2020 ATA AÖF bütünleme sınavı sonuçlarının 17-18 Şubat'ta açıklanması bekleniyor. Tarihler tahmini olup, resmi açıklamayı beklemekte fayda var. Konu ile ilgili yeni bir gelişme yaşandığında haberimizin içeriğinde yer alacak.

ATA AÖF SINAVLARI NE ZAMAN?

ATA AÖF Ara (vize) sınavı: 28-29 Mart 2020

ATA AÖF Yarıyıl yıl sonu (final) sınavı: 16-17 Mayıs 2020

ATA AÖF Bütünleme sınavı: 27-28 Haziran 2020

ATA AÖF 2019-2020 yılı mezuniyet üç ders sınavı: 26 Temmuz 2020