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  • 10.02.2020 15:15
  • Son Güncelleme: 10.02.2020 15:15

bütünleme sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 ATA AÖF kayıt ve sınav takvimi

bütünleme sınavı sonuçları heyecanla bekleniyor. 01-02 Şubat 2020 tarihlerinde gerçekleştirilen ATA AÖF bütünleme sınavına katılana öğrenciler sonuçların açıklanacağı tarihe kilitlendi. Bahar dönemi kayıtlarını gerçekleştiren adaylar Atatürk Üniversitesi'nden gelecek müjdeli haberi bekliyor. Peki, ne zaman açıklanacak? İşte 2020 ATA AÖF kayıt ve sınav takvimi...

ATA AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak?

ATA AÖF bütünleme sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nde (ATA AÖF) eğitimini sürdüren öğrenciler katıldıklatı bütünleme sınavının sonuçlarını merakla bekliyor. Yarıyıl sonu sınav notunun yerine geçen bütünleme sınavının sonuçları için gözler Atatürk Üniversitesi'ne çevrildi. Peki, ATA AÖF bütünleme sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte 2020 ATA AÖF kayıt ve sınav takvimi...

ATA AÖF BÜTÜNLEME SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sonuçlar henüz açıklanmadı. Bilindiği üzere, ATA AÖF sınavlarının sonuçları, sınavın tamamlanmasının ardından 15 gün içerisinde açıklanıyor. Buna göre, 2020 ATA AÖF bütünleme sınavı sonuçlarının 17-18 Şubat'ta açıklanması bekleniyor. Tarihler tahmini olup, resmi açıklamayı beklemekte fayda var. Konu ile ilgili yeni bir gelişme yaşandığında haberimizin içeriğinde yer alacak.

ATA AÖF SINAVLARI NE ZAMAN?

ATA AÖF Ara (vize) sınavı: 28-29 Mart 2020
ATA AÖF Yarıyıl yıl sonu (final) sınavı: 16-17 Mayıs 2020
ATA AÖF Bütünleme sınavı: 27-28 Haziran 2020
ATA AÖF 2019-2020 yılı mezuniyet üç ders sınavı: 26 Temmuz 2020

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