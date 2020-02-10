Ankara'da bugün okullar tatil mi? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, bugün ülke genelinde yağışlı hava etkili olacak. Ankara'da ise bugün kar yağışı etkisini gösterecek. Hava sıcaklığı en düşük -5, en yüksek 2 derece olacak. Kar yağışı haberlerinin gelmesi ile birlikte öğrenciler 'Ankara'da bugün okullar tatil mi' sorusuna yanıt aramaya başladılar. Peki, Ankara'da okullar tatil mi? 11 Şubat Pazartesi Ankara'Da kar tatili var mı? MEB, Valilik kar tatili açıklaması geldi mi? İşte konu ile ilgili ayrıntılı bilgiler...

ANKARA'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Ankara'da; bugün havanın parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif kar yağışlı geçeceği açıklandı. Kar yağışı ile birlikte Ankara'da ikamet eden öğrenciler "Ankara'da okullar tatil mi" sorusuna yanıt aramaya başladılar. Ancak, Milli Eğitim Bakanlığı ve Ankara Valiliği'nden 'kar tatili' açıklaması gelmedi. Ankara'da bugün eğitim öğretim devam edecek.