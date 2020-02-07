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  • 07.02.2020 08:20
  • Son Güncelleme: 07.02.2020 08:20

öğrenci girişi: 2020 Veli Bilgilendirme Sistemi ile sınav sonuçları, devamsızlık bilgisi sorgulama

öğrenci girişi nasıl yapılır? giriş ile veliler, öğrencilerin not bilgilerin,, devamsızlık bilgilerini ve birçok okul ile ilgili gereken işlemleri gerçekleştirebiliyor. İkinci dönemin başlaması ile birlikte sınav sonuçları ve devamsızlık bilgileri gündeme geldi. Peki, e-Okul giriş ile sınav sonuçları sorgulama nasıl yapılır? İşte e-Okul VBS giriş ekranı...

e-Okul VBS öğrenci girişi nasıl yapılır?

e-Okul VBS öğrenci giriş nasıl yapılır? Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından öğrenci velilerini bilgilendirmek adına ve öğrencilerin okul ile işlemlerini kolayca yapabilmesi için uygulamaya alınan e-Okul sistemi son günlerde en çok aranılanlar arasında yer alıyor. 2019-2020 eğitim öğretim yılının ikinci dönem eğitimine başlayan öğrenciler ile velileri e Okul sistemini ziyaret ediyorlar. Peki, e-Okul giriş ile sınav sonuçları sorgulama nasıl yapılır? İşte e-Oul VBS giriş ekranı...

E-OKUL VBS ÖĞRENCİ GİRİŞİ NASIL YAPILIR?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın https://eokulyd.meb.gov.tr/ internet adresi üzerinden e-Okul sistemine erişebilirsiniz. Belirlenen adreste sol ekranda "Yönetim Bilgi Sistemi" sağ ekranda ise "Veli Bilgilendirme Sistemi" yer alıyor. Öğrencilerin ve velilerin sisteme giriş yapabilmeleri için "Veli Bilgilendirme Sistemi" yazan kutucuğa tıklamaları ardından ise ekranında istenilen bilgileri girmeleri gerekiyor.

E OKUL VBS ÖĞRENCİ GİRİŞİ İÇİN TIKLAYIN

Sisteme erişim sağladıktan sonra sol ekranda yer alan kategoriler ile istediğiniz bilgiye ulaşabilirsiniz.

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